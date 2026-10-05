Apple komt als het goed is ergens deze maand met iPadOS 27.2. De nieuwe update voor de iPad bevat in ieder geval twee handige functies.

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Deze nieuwe functies komen met iPadOS 27.2 naar je iPad

Er komen meerdere nieuwe functies naar iPadOS 27.2. Zo wordt Siri weer een stukje makkelijker te gebruiken wanneer je met een muis of trackpad werkt. Selecteer je een stuk tekst op je iPad, dan verschijnt er straks een klein Siri-icoontje naast de selectie.

Ga je met de muisaanwijzer over het icoontje, dan verschijnt meteen een tekstveld waarin je een vraag aan Siri kunt stellen. Je hoeft de tekst dus niet eerst te kopiëren of Siri apart te openen.

Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als je meer wilt weten over een stukje tekst dat je net hebt geselecteerd. Ook tijdens het schrijven kan de functie van pas komen. Siri geeft dan bijvoorbeeld opties om een tekst te controleren, te herschrijven of om te vragen hoe een tekst klinkt.

De functie is overigens niet helemaal nieuw binnen het Apple-ecosysteem. Een vergelijkbare mogelijkheid verscheen eerder al op de Mac. Het is alleen nog niet bekend wanneer deze functie op de iPad ook in Nederland beschikbaar komt. Vanwege de Digital Markets Act (DMA) is Siri op dit moment nog niet beschikbaar in de Europese Unie

Profielen in de Apple TV-app

Ook de Apple TV-app krijgt in iPadOS 27.2 een handige toevoeging. Apple voegt namelijk ondersteuning voor gebruikersprofielen toe.

Wanneer je de TV-app opent, krijg je voortaan eerst een scherm te zien waarop je kiest wie er kijkt. Daarna past de app automatisch onder meer de kijklijst, kijkgeschiedenis en aanbevelingen aan.

Dat is vooral fijn wanneer meerdere mensen dezelfde iPad gebruiken. Kijk jij bijvoorbeeld vooral actiefilms en gebruikt je kind dezelfde iPad voor kinderprogramma’s, dan lopen die aanbevelingen dus niet meer door elkaar.

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Ook met ingestelde leeftijdsbeperkingen wordt rekening gehouden. Kies je het profiel van een kind, dan laat de Apple TV-app alleen films en series zien die passen bij de ingestelde leeftijd.

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