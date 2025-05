iOS 18.5 Release Candidate is uit: wanneer kun je updaten?

Apple heeft de Release Candidate van iOS 18.5 uitgebracht! Wanneer komt de definitieve update naar je iPhone? Dit weten we al.

De Release Candidate (RC) van iOS 18.5 is verschenen! Dat is doorgaans de laatste testversie voor de officiële release. Na het verschijnen van de RC duurt het vaak minder dan een week voordat de echte versie komt. We hoeven dus niet lang meer te wachten op de definitieve update. Met iOS 18.5 komen er voornamelijk kleine veranderingen naar je iPhone, zo wordt AppleCare beter toegelicht en krijg je er een nieuwe Pride-achtergrond bij.

Daarnaast krijgen ouders een melding als de toegangscode voor schermtijd wordt gebruikt op een Apple-apparaat van hun kind. Dat is niet alles, want de iPhone 13-serie wordt uitgebreid met een nieuwe functie in iOS 18.5. De Release Candidate van iOS 18.5 heeft onthuld dat de iPhone 13-modellen ondersteuning krijgen voor satellietverbinding. Nu is die feature nog exclusief voor de iPhone 14 of nieuwer.

Release van iOS 18.5

De Release Candidate is doorgaans de laatste testversie, dus de definitieve release van iOS 18.5 laat niet lang meer op zich wachten. Het is de verwachting dat de softwareversie volgende week verschijnt. Apple brengt updates vaak uit op een maandag of dinsdag, rond 19.00 uur Nederlandse tijd. Dat betekent dat je de nieuwe softwareversie waarschijnlijk op maandag 12 mei of dinsdag 13 mei 2025 kunt installeren op je iPhone.

Houd je iPhone die avond goed in de gaten, want de kans is groot dat iOS 18.5 dan beschikbaar is voor alle gebruikers. De Release Candidate van iOS 18.5 is bedoeld voor ontwikkelaars, zodat zij alvast aan de slag kunnen met de nieuwe software. Testversies werken vaak nog niet helemaal naar behoren, want er kunnen nog fouten in de bèta’s zitten. Die softwareproblemen zijn in de Release Candidate vrijwel helemaal verholpen, waardoor de definitieve update binnenkort verschijnt.

Weinig nieuwe functies

Apple heeft met de Release Candidate de satellietverbinding toegevoegd aan de iPhone 13-serie, maar verder brengt iOS 18.5 weinig nieuwe functies naar de iPhone. Heel verrassend is dat niet, de meeste features van iOS 18 zijn inmiddels uitgebracht. Voor grote veranderingen moeten we wachten op iOS 19, de belangrijkste software-update voor de iPhone van 2025. Apple presenteert iOS 19 volgende maand al op de WWDC.

Met iOS 18.5 komen dus vooral kleine veranderingen naar je iPhone. Dat maakt de update niet minder belangrijk, want Apple houdt de beveiliging van je smartphone op orde met nieuwe softwareversies. Zorg er dus voor dat je volgende week bijwerkt naar de nieuwste Wil je de release van iOS 18.5 niet missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!