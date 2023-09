Door deze maatregel verloor Apple 190 miljard dollar (in twee dagen)

Apple heeft te maken met een nieuwe maatregel, waardoor het bedrijf in twee dagen 190 miljard dollar is verloren. Dit is er aan de hand.

Chinese overheid doet iPhone in de ban

De Chinese overheid heeft een nieuwe maatregel tegen Apple ingevoerd, waarmee het voor ambtenaren verboden wordt om een iPhone te gebruiken. Medewerkers van de Chinese overheid mogen geen iPhone meer als werktelefoon hebben, maar moeten een telefoon van een Chinees merk gebruiken. En dat is niet alles: het is voor Chinese ambtenaren zelfs verboden om een iPhone mee te nemen naar het kantoor.

Met de maatregel wilt de Chinese overheid minder afhankelijk worden van Apple en van Amerikaanse technologie in het algemeen. Dit past binnen het beleid van China, dat is gericht op het verbannen van buitenlandse technologie uit overheidsinstanties. Zo probeert de overheid de kans op spionage te verkleinen. De nieuwe maatregel is niet onopgemerkt gebleven, want Apple is in één klap veel minder waard.

Apple minder waard op de markt door maatregel

Door de Chinese maatregel is Apple in een paar dagen maar liefst 190 miljard dollar verloren op de beurs. Omgerekend is dat ongeveer 178 miljard euro, een enorm bedrag dus. Dat is niet gek overigens, want China is een belangrijke markt voor Apple. Het lijkt erop dat de ban op iPhones onder ambtenaren slechts het begin is, want de Chinese overheid is van plan om nóg strengere regels in te voeren.

Het wordt naar verluidt namelijk ook voor bedrijven die werken voor de Chinese overheid verboden om een iPhone te gebruiken. Medewerkers die voor deze bedrijven werken moeten dus ook overstappen naar een ander telefoonmerk. Het is nog niet bekend wanneer deze nieuwe maatregel ingaat, maar het is wel duidelijk dat Apple het een stuk moeilijker gaat krijgen in China.

iPhone 15 wordt beperkt uitgebracht

De nieuwe maatregel heeft komende week nog meer gevolgen voor Apple, want de release van de iPhone 15 wordt beperkt in China. Een grote provider in het land, China Mobile, heeft al aangekondigd dat het geen iPhone 15 gaat uitbrengen. Dit is het gevolg van de nieuwe regels, waarvan nog onduidelijk is hoe ver de Chinese overheid uiteindelijk wilt gaan. China Mobile verkoopt de nieuwe iPhone daarom helemaal niet.

Gelukkig betekent dit niet dat Apple in grote problemen verkeert, want vorige maand werd het bedrijf juist veel meer waard op de beurs. Door het verlies van dit weekend zit Apple weer op hetzelfde niveau als een maand geleden. Het is in ieder geval wél zeker dat Apple last gaat hebben van de nieuwe Chinese maatregel, waarvan we pas over een tijd weten wat de echte gevolgen zijn.

