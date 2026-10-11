Deze populaire Apple-dienst krijgt een nieuw design: zo ziet dat eruit

Apple heeft een update uitgebracht en verklapt daarmee het nieuwe ontwerp van een populaire dienst. Deze Apple-dienst krijgt een nieuw design!

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iOS 27.2

Apple heeft weer een nieuwe testversie van iOS 27.2 uitgebracht! Met de volgende update komen weer nieuwe functies naar de iPhone, waaronder een aangepaste Gezondheid-app en meer functies voor de Telefoon-app. In iOS 27.2 bèta 3 is een opvallende andere verandering gevonden, want Apple geeft een populaire dienst een nieuw design. Het logo van Apple Music gaat binnenkort op de schop.

Het is inmiddels duidelijk dat het geen toeval is, want in macOS 27.2 bèta 3 is hetzelfde logo opgedoken. Bij de opening van de nieuwe Apple Music Hall in Londen gebruikte het bedrijf hetzelfde logo, waardoor het duidelijk is dat er een redesign voor Apple Music aan komt. Bij het nieuwe ontwerp heeft Apple voor een andere lettertype met dikkere letters gekozen. Het bedrijf neemt ook afscheid van de hoofdletter in Apple Music. Bekijk hier hoe het nieuwe logo eruitziet:

iOS 27.2 beta 3 uses the new Apple Music logo pic.twitter.com/Y2OaON5Bg3 — Aaron (@aaronp613) October 5, 2026

Apple Music vernieuwd

Bij de opening van de nieuwe Apple Music Hall in Londen leek het nog om een tijdelijk logo te gaan, maar het is inmiddels duidelijk dat het om een permanente verandering gaat. Apple heeft het nieuwe logo toegevoegd aan zowel iOS 27.2 als macOS 27.2, dus de kans is groot dat het om een blijvend nieuw ontwerp voor de populaire dienst gaat. Op dit moment is het oude logo nog te zien op de website en in de applicatie van Apple Music.

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Apple introduceerde de eigen muziekdienst in 2015 om de concurrentie aan te gaan met bedrijven als Spotify. Inmiddels is Apple Music uitgegroeid tot een enorm populaire dienst met een enorm aanbod over de hele wereld. Apple heeft het logo van Apple Music amper aangepast in de afgelopen tien jaar, dus het is hoog tijd voor een redesign. Uit de nieuwe testversies van Apple blijkt nu dat we niet lang meer hoeven te wachten op het vernieuwde logo.

Nieuw logo. Oud logo.

Nieuwe logo komt binnenkort

Het is de verwachting dat Apple deze maand eerst de iPhone Duo uitbrengt, daarna verschijnen de volgende updates voor de iPhone. Dat betekent dat iOS 27.2 na 16 oktober wordt uitgebracht, macOS 27.2 verschijnt vermoedelijk op hetzelfde moment. Het nieuwe ontwerp van Apple Music is onderdeel van deze software-updates, waardoor het nieuwe logo later deze maand waarschijnlijk overal te zien is. Ben je benieuwd hoe Apple Music er nu uitziet? Bekijk de populaire dienst hier:

Het is nog niet bekend of Apple meer veranderingen doorvoert bij Apple Music. Voor nu lijkt het alleen te gaan om een nieuw logo, er zijn nog geen andere aanpassingen bij de muziekdienst ontdekt. Ben jij benieuwd naar Apple Music en heb je nog nooit een abonnement gehad? In dat geval kun je een gratis proefperiode afsluiten om de populaire dienst kosteloos te gebruiken. Wil je op de hoogte blijven van Apple Music en ander nieuws? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!