Je Apple Watch krijgt met watchOS 27 geen hele grote make-over. Toch voelt je horloge straks sneller en slimmer aan dankzij deze verbeteringen.

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Je Apple Watch werkt veel beter met watchOS 27 – door deze aanpassingen

De eerste bèta van watchOS 27 is beschikbaar! En als we eerlijk zijn is watchOS 27 geen update die je Apple Watch ineens helemaal anders maakt. Toch merk je na het installeren wel dat je smartwatch net wat fijner werkt.

Apple heeft vooral onder de motorkap flink zitten sleutelen. Toch zijn er ook wat veranderingen die je wél gaat zien. Dit zijn de belangrijkste veranderingen!

Dit zijn de belangrijkste watchOS 27-aanpassingen

De grootste aanpassing zie je meteen wanneer je op de Digital Crown drukt. Dan verschijnt er een nieuw dynamisch app-overzicht. Daarin zet je Apple Watch zes apps voor je klaar die op dat moment handig zijn of die je onlangs hebt gebruikt.

Apple zegt dat watchOS 27 ook beter omgaat met de batterij, waardoor je Apple Watch zuiniger moet werken. Verder is de ook wifi-verbinding verbeterd.

Daarnaast is volgens Apple de waterdetectie efficiënter geworden en is het stappen tellen een tikkeltje nauwkeuriger. Daarnaast moet muziek en andere media vlotter beginnen met afspelen en starten app-extensies sneller op.

Ook is er een nieuw tikgebaar, waarmee je een app in de slimme stapel kunt selecteren door je wijsvinger en duim één keer tegen elkaar te tikken. Die wordt toegevoegd aan het bestaande dubbeltik-gebaar. Zo kun je de Apple Watch nu écht met een hand bedienen.

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We hebben wel wat slecht nieuws, want niet iedere Apple Watch krijgt de update naar watchOS 27. Dit zijn de Apple Watches die de update in ieder geval wél gaan krijgen.

Release van watchOS 27

Je kunt de nieuwe functies nu al testen via het Apple Developer Program. Volgende maand volgt er een openbare bètaversie via het Apple Beta Software Program. In september komt watchOS 27 met alle aanpassingen gratis beschikbaar voor iedereen.

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