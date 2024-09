De actieknop was eerst alleen op de Pro-modellen te vinden, maar nu heeft elke iPhone 16 hem. Maar wat kun je eigenlijk met deze knop?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16 actieknop: dit kun je ermee

Bij de iPhone 15 had alleen de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max een actieknop. Deze knop was in de plaats gekomen van de mute-schakelaar die je onder andere nog wel op de iPhone 14 en iPhone 15 Plus ziet.

Nu heeft Apple besloten om de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max allemaal van deze nieuwe actieknop te voorzien. Er bestaat dus geen iPhone 16 met een mute-knop.

De actieknop op de iPhone 16 is een aanpasbare knop waarmee je snel bepaalde functies kunt gebruiken. De knop kan worden ingesteld voor verschillende acties, afhankelijk van je persoonlijke voorkeur. Zo kun je bijvoorbeeld de camera direct openen om even snel wat foto’s te maken of Shazam activeren om een nummer te herkennen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Daarnaast is het mogelijk om de actieknop van de iPhone 16 te koppelen aan toegankelijkheidsfuncties, zoals het activeren van het vergrootglas of de Vertalen-app om snel tekst te vertalen. Je kunt de knop ook gebruiken om een specifieke app te starten of om een opdracht uit te voeren.

Hiermee kun je bijvoorbeeld je favoriete muziek afspelen of een bericht versturen met één druk op de knop. Het is overigens ook nog steeds mogelijk om de iPhone 16 met deze actieknop het zwijgen op te leggen, net zoals je bij de mute-knop kon …

Meer functies voor de actieknop op iPhone met iOS 18

Met iOS 18 (standaard geïnstalleerd op elke iPhone 16) komen er nog wat meer functies voor de actieknop bij. Met maar liefst veertien nieuwe functies wordt de actieknop nog veelzijdiger. Zo komen er instellingen bij voor onder andere: de Rekenmachine, de Stopwatch, het Alarm en Woning.

iPhone 16 kopen

Ben je van plan om de iPhone 16 (met actieknop) te kopen? Dan wil je hem natuurlijk als eerste in huis hebben. Vrijdag 13 september om 14.00 uur start de pre-order bij de volgende shops.

Bij deze winkels kun je de iPhone 16 pre-orderen:

iPhone 16 Pro met abo:

• Pre-order bij Belsimpel

• Pre-order bij KPN

• Pre-order bij Odido

• Pre-order bij Vodafone

• Pre-order bij Mobiel.nl

• Pre-order bij GSMweb

iPhone 16 Pro los toestel:

• Pre-order bij Belsimpel

• Pre-order bij Coolblue

• Pre-order bij MediaMarkt

• Pre-order bij Mobiel.nl

• Pre-order bij Amazon

iPhone 16 Pro Max met abo:

• Pre-order bij Belsimpel

• Pre-order bij KPN

• Pre-order bij Odido

• Pre-order bij Vodafone

• Pre-order bij Mobiel.nl

• Pre-order bij GSMweb,

iPhone 16 Pro Max los toestel:

• Pre-order bij Belsimpel

• Pre-order bij Coolblue

• Pre-order bij MediaMarkt

• Pre-order bij Mobiel.nl

• Pre-order bij Amazon

iPhone 16 met abo:

• Pre-order bij Belsimpel

• Pre-order bij KPN

• Pre-order bij Odido

• Pre-order bij Vodafone

• Pre-order bij Mobiel.nl

• Pre-order bij GSMweb

iPhone 16 los toestel:

• Pre-order bij Belsimpel

• Pre-order bij Coolblue

• Pre-order bij MediaMarkt

• Pre-order bij Mobiel.nl

iPhone 16 Plus met abo:

• Pre-order bij Belsimpel

• Pre-order bij KPN

• Pre-order bij Odido

• Pre-order bij Vodafone

• Pre-order bij Mobiel.nl

• Pre-order bij GSMweb

iPhone 16 Plus los toestel:

• Pre-order bij Belsimpel

• Pre-order bij Coolblue

• Pre-order bij MediaMarkt

• Pre-order bij Mobiel.nl

Dit maandthema wordt gesponsord door KPN. KPN heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die we publiceren.

Psst.. we geven de gloednieuwe iPhone 16 weg! Wie weet heb jij hem als één van de allereersten op zak. Doe je ook mee? Alle informatie lees je in dit artikel.