iPhone SE 2025 komt niet meer: wat is er aan de hand bij Apple?

Zit je te wachten op de opvolger van de iPhone SE 2022? Dan hebben we slecht nieuws, want Apple brengt de iPhone SE 2025 waarschijnlijk helemaal niet uit. Dit is waarom.

Einde van de iPhone SE

De huidige generatie van de iPhone SE werd uitgebracht in 2022. Inmiddels is het toestel sterk verouderd, met een A15 Bionic-chip, 4,7-inch scherm en Touch ID. De telefoon is daarom aan vervanging toe, de geruchten over de iPhone SE 4 gaan inmiddels al jaren. Nu lijkt het erop dat Apple de iPhone SE 2025 helemaal niet meer uit zal brengen, waarmee een einde komt aan de iPhone SE.

In plaats daarvan kiest Apple voor een compleet nieuwe naamgeving. Binnenkort presenteert het bedrijf waarschijnlijk de iPhone 16E, die als de vervanger van de iPhone SE 2025 wordt gezien. De naamgeving is het grootste verschil, want de iPhone 16E is – net als de iPhone SE – een goedkopere uitvoering van de reguliere iPhones. Waarom kiest Apple in 2025 voor een nieuwe naam van de iPhone SE?

Al langere tijd gaan er geruchten dat Apple de iPhone SE vervangt voor de iPhone 16E. De doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman bevestigt dat nu, hij verwacht eveneens een naamswijziging. Heel vreemd is het niet dat Apple voor een nieuwe naam kiest, want de goedkoopste iPhone krijgt een enorme update. Apple benadrukt de grote veranderingen door de naam van de iPhone SE te wijzigen naar de iPhone 16E in 2025.

De iPhone 16E wordt een goedkopere uitvoering van de iPhone 16. De telefoon krijgt een 6,1-inch oled-scherm, Face ID, A18-chip, actieknop en een 48-megapixelcamera. Dat zijn grote verbeteringen, zeker in vergelijking met de specificaties van iPhone SE 2022. Nu de opvolger van de iPhone SE zoveel functies overneemt van de iPhone 16, is het voor Apple een logischere stap om voor de iPhone 16E te kiezen in 2025.

Release van de iPhone 16E

We hoeven niet lang meer te wachten op de opvolger van de iPhone SE 2022, want Apple kondigt de telefoon deze week al aan. Op woensdag 19 februari 2025 presenteert Apple de nieuwe generatie van de iPhone SE. Dan weten we ook welke functies er precies naar de telefoon komen en of Apple inderdaad voor de iPhone 16E kiest. De kans lijkt in ieder geval groot, zeker nu Gurman van dezelfde naam spreekt.

Helaas komt de nieuwe naamgeving ook met een nadeel, want de prijs van de iPhone 16E wordt hoger dan we nu bij de iPhone SE 2022 zien. Het is de verwachting dat de iPhone 16E een startprijs krijgt van 599 euro. Dat is nog steeds veel goedkoper dan de iPhone 16, die je nu voor € 789,- in huis haalt. Wil je niks missen van de presentatie van de iPhone 16E? Schrijf je dan vast in voor onze nieuwsbrief: