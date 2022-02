‘Nieuwe iPhone SE 2022 krijgt tóch geen MagSafe-functie’

Er werd al over gespeculeerd, maar het heeft er alle schijn van dat de nieuwe iPhone SE (2022) niet beschikt over de MagSafe-oplader. Wel ondersteunt het ‘gewoon’ draadloos opladen. Ben je benieuwd naar het verschil en waarom Apple afziet van deze functie? Check dan dit artikel.

iPhone SE 2022 is dit voorjaar beschikbaar zonder MagSafe

Langzamerhand verschijnen er steeds meer geruchten over de producten die Apple op hun voorjaarsevent lanceert. Nu melden betrouwbare bronnen dat de nieuwe iPhone SE 2022 niet beschikt over MagSafe. We verwachten dat deze het levenslicht ziet na dit lente-event op 8 maart 2022. Draadloos opladen is nog wel mogelijk, maar niet meer via deze magneet-techniek. Dit meldt het wisselend betrouwbare Macotakara op basis van bronnen.

Volgens de Japanse website is de productie van de iPhone SE 2022 al in januari begonnen. Daarom denken we dat we rond 2022 deze goedkoopste telefoon van Apple dit voorjaar kunnen verwachten. De derde generatie van de iPhone SE lijkt qua design veel op zijn voorganger uit 2020; een thuisknop onder het scherm, een glazen achterkant en een lcd-display van 4,7 inch. De iPhone SE 2022 ondersteunt wél het 5G-netwerk.

Wat verschilt MagSafe van andere draadloos opladers?

MagSafe, de technologie die wel te vinden is in alle modellen van de iPhone 12 en iPhone 13, is een magnetische ring aan de binnenkant van je smartphone. Apple heeft deze speciaal ontworpen om de draadloze verbinding te optimaliseren. Zo leg je, in tegenstelling tot andere type draadloze opladers, de telefoon nooit verkeerd op de oplaadmat neer. Hij klikt altijd door de magneten in de perfecte positie. De MagSafe-ring kan ook gebruikt worden om een kaartenhouder, een powerbank of een bluetooth-speaker aan de achterkant van je iPhone te bevestigen.

Kritiek is er echter ook. De MagSafe-technologie is trager dan wanneer je je telefoon ‘gewoon’ aan de kabel hangt. De Lightning-oplader laadt een iPhone 12 in een kleine 30 minuten halfvol, terwijl de MagSafe er bijna het dubbel zolang over doet. Er is lang gedacht dat MagSafe de eerste stap naar een iPhone zonder (Lightning-)poort is, maar de technologie moet dus nog wel enkele stappen zetten. Dat de nieuwe iPhone SE 2022 de MagSafe-technologie niet integreert, lijkt een stap terug in dit proces.

Andere kritieken zijn er op de Apple-powerbank die je op de achterkant plakt. Deze heeft een vrij lage capaciteit van 1460 mAh en is met 109 euro aan de dure kant. We hebben gelukkig vier goedkopere alternatieven op een rij gezet die de MagSafe-technologie het beste benutten.

Verwachtingen van de iPhone SE 2022

De eerste iPhone SE (Special Edition) kwam in 2016 uit. Daarna moesten we vier jaar wachten op de tweede generatie (2020) van deze ‘budget’-variant. Met de relatief snelle komst van de iPhone SE 2022 lijkt het erop dat Apple het populaire toestel veel regelmatiger gaat uitbrengen. De telefoon beschikt over een snelle A15-chip en verschijnt op de markt met een adviesprijs van 489 euro met 64 GB opslag.

De iPad Air, die als enige Apple-tablet niet geen update kreeg in 2021, gaan we ook aangekondigd zien worden op 8 maart. Deze komt ook met een A15-chip en met Center Stage. Ook verwachten we dan een nieuwe versie van iOS 15. Op deze iOS 15.4.1 rolt Apple de ‘Universele bediening’ voor iPad’s uit.