A15-chip is niet zo snel als Apple heeft beloofd: hij is zelfs sneller

De iPhone 13 bevat de splinternieuwe A15 Bionic-chip. Apple zegt dat deze processor 50 procent sneller is dan de concurrentie. Na een uitgebreide test blijkt de A15-chip in de iPhone 13 echter nog een stuk vlotter te zijn.

Lees verder na de advertentie.

A15-processor in iPhone 13 is krachtiger dan beloofd

Apple zegt dat de A15 Bionic-processor in de iPhone 13 zo’n vijftig procent sneller is dan de concurrentie. Na een uitgebreide test komt AnandTech tot de conclusie dat de nieuwe chip zelfs 62 procent sneller is.

Dit komt met name door de grotere level 2 cache op de A15-chip. Die gaat van 8MB naar 12MB (de cache is een razendsnel stukje geheugen). Hierdoor heeft de A15 dezelfde hoeveelheid cache als de M1-processor (die je ook in de MacBook Air vindt).

Puntje van kritiek: iPhone wordt warm

Ook op grafisch gebied is de chip sneller dan Apple had beloofd, maar er is ook een puntje van kritiek. Zo heeft de iPhone 13 Pro last van ‘throttling’. Dit betekent dat de iPhone de snelheid lager instelt wanneer hij te warm wordt. Ondanks de warmteontwikkeling is de iPhone ‘nog steeds een stuk sneller en beter om games op te spelen dan de concurrentie’.

Lees ook: A15-chip van iPhone 13 Pro is krachtiger dan die van iPhone 13 (mini)

A15-chip ook in de iPad mini 2021

De iPad mini 2021 heeft net als de iPhone 13-serie een A15-chip aan boord. Uit benchmarks blijkt echter dat de chip in de iPad mini een stukje minder snel is.

De nieuwe iPad mini heeft een processorsnelheid van 2,93GHz. De chip is lager geklokt dan de iPhone 13, die over een 3,2GHz-processor beschikt. Waarom Apple ervoor gekozen heeft om van andere kloksnelheden gebruik te maken, is niet bekend.

Ook interessant: A15-chip in iPad mini minder krachtig dan chip in iPhone 13

Meer interessant nieuws?

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.