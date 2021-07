Apple MagSafe Battery Pack te duur? Dit zijn 4 goedkopere alternatieven

Je iPhone 12 van stroom voorzien zonder ‘m weg te hoeven leggen: daarvoor heb je een powerbank met MagSafe nodig. Wanneer je Apples eigen powerbank te duur vindt zijn er gelukkig meer dan genoeg goede alternatieven.

4 powerbanks met MagSafe

Apple bracht onlangs de MagSafe Battery Pack uit. Deze powerbank klikt automatisch op de achterkant van je iPhone 12 vast en voorziet het toestel van stroom. Je smartphone laadt dus, zonder dat je ‘m aan de oplader hoeft te leggen.

Dit is natuurlijk heel tof, maar Apples magnetische powerbank heeft ook nadelen. Hij heeft bijvoorbeeld een vrij lage capaciteit van 1460 mAh en het duurt erg lang voor je iPhone-accu volzit want laden gaat met 5 Watt. Bovenal is ‘ie heel duur: 109 euro.

Gelukkig zijn er goede alternatieven voor de Apple MagSafe Battery Pack op de markt. Hierbij 4 degelijke opties.

1. Belkin magnetische draadloze powerbank

Deze magnetische powerbank van Belkin heeft een capaciteit van maar liefst 10,000 mAh en laadt via MagSafe met 7,5 Watt aan vermogen op. De accu van je iPhone 12 (mini) of iPhone 12 Pro (Max) zit daardoor ietsjes sneller vol dan bij Apples eigen draagbare batterij.

Nadelen heeft de Belkin-powerbank ook. Hij is relatief fors en ziet er daardoor komisch uit op een iPhone 12 mini. Daartegenover is hij wel een stuk goedkoper dan het alternatief van Apple.

2. Xtorm MagSafe Wireless

Zoek je een compactere MagSafe-powerbank? Bekijk dan dit exemplaar van Xtorm eens. Deze magnetische accu is een stuk subtieler vormgegeven en werkt op alle iPhone 12-telefoons. Bovendien is ‘ie minder lomp waardoor je je telefoon makkelijker kunt gebruiken tijdens het laden.

Hij heeft een capaciteit van 5000 mAh en opladen gaat met 5 Watt, net zo snel als Apples MagSafe Battery Pack. Daartegenover is hij wel een stuk goedkoper dan de officiële variant: 39,95 euro. Je kunt je iPhone ongeveer één tot anderhalf keer volledig van stroom voorzien met deze Xtorm-batterij.

3. GoodExperience powerbank

Is industrieel design helemaal aan jou besteed? Bekijk dan deze MagSafe Powerbank van het relatief onbekende merk GoodExperience eens.

Grootste pluspunt van de magnetische oplader is het vermogen van 15 Watt. Hij laadt je iPhone 12 hierdoor maar liefst drie keer zo snel op als de officiële Battery Pack van Apple.

In totaal heeft de powerbank 5000 mAh capaciteit. Een iPhone 12 mini kan hij daarmee ongeveer anderhalf opladen, maar de grotere batterij van de iPhone 12 Pro Max komt niet verder dan één keer.

4. Zens Dual MagSafe Powerbank

Draadloze spullen zijn handig in gebruik, maar je moet ze wel de hele tijd van stroom voorzien want zonder elektriceit ben je nergens. Daar komt deze MagSafe-powerbank van Zens om de hoek kijken. Deze voorziet niet alleen je telefoon van stroom, maar kan tegelijk ook je AirPods opladen.

Uiteraard is het dan niet meer mogelijk om je iPhone in de hand te gebruiken. Wel tof: er zit een houdertje op de achterkant van de Zens-powerbank zodat je de telefoon tijdens het bijladen rechtop kunt zetten. Op die manier kun je bijvoorbeeld een filmpje kijken in de trein zonder dat je de iPhone 12 de hele tijd moet vasthouden.

Hoe zit het met de iPhone 13?

De iPhone 12 is momenteel de enige Apple-telefoon met MagSafe. Dit najaar komt daar de iPhone 13-reeks bij. Het heeft er alle schijn van dat ook de iPhones van dit jaar met MagSafe overweg kunnen.

Met andere woorden: wanneer je nu een powerbank met MagSafe koopt kun je deze (hoogstwaarschijnlijk) ook de komende jaren gebruiken. In onderstaande video blikken we alvast vooruit op de iPhone 13.