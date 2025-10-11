Hierdoor gaat je accu in iOS 26 véél sneller leeg (iPhone-nieuws #41)

iOS 26 brengt nieuwe functies naar je iPhone, maar verkort de batterijduur. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.
Je iPhone gaat veel sneller leeg met iOS 26: hierdoor komt dat
Met iOS 26 komen veel grote veranderingen naar je iPhone. Zo heeft het besturingssysteem een nieuwe interface en krijgen vrijwel alle applicaties van Apple er ook meer functies bij. Helaas heeft iOS 26 ook een groot nadeel, want de update kan ervoor zorgen dat de batterij van je iPhone een stuk sneller leeg gaat.
Flitsmeister is een belangrijke functie per direct kwijt: dit is anders
Gebruik je Flitsmeister regelmatig als je in de auto onderweg bent? Dan hebben we helaas slecht nieuws voor je, want Flitsmeister is per direct een belangrijke functie kwijt. De gebruikersvoorwaarden van Flitsmeister zijn bijgewerkt en dat zorgt ervoor dat je deze handige functie voortaan moet missen.
Apple brengt de beste iPhone niet uit in Nederland (en dit is waarom)
Apple heeft de nieuwe iPhones van 2025 uitgebracht! In september verschenen de iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max en de compleet nieuwe iPhone Air, en inmiddels liggen ze al een aantal weken in de winkels. Maar de allerbeste iPhone heeft Apple in Nederland en België niet uitgebracht.
Wekker van je iPhone wordt binnenkort veel beter (door deze nieuwe knop)
Apple heeft de Wekker-app in iOS 26 al een nieuw ontwerp gegeven. Heb je een wekker gezet en gaat deze af? Dan verschijnen de sluimer- en stopknop veel prominenter in beeld dan voorheen. In iOS 26.1 volgt er nog een verandering, want dan werkt de stopknop ineens op een compleet andere manier.
Apple brengt deze maand nog 7 (!) nieuwe producten uit: dit zijn ze!
Hoewel het nog steeds niet helemaal zeker is of Apple dit jaar een oktober-event houdt of niet, verwachten we hoe dan ook nog wel nieuwe producten deze maand. Komt er geen event, dan presenteert Apple ze mogelijk door middel van persberichten. We verwachten in elk geval nog 7 Apple-producten.
AirTag vs AirTag 2: dit worden de belangrijkste verschillen
Er wordt binnenkort een nieuwe generatie van de AirTag verwacht! Het is inmiddels vier jaar geleden dat Apple de AirTag uitbracht. De eerste versie van de AirTag werd aangekondigd op 20 april 2021 en verscheen 30 april 2021 in de winkels. In 2025 komt er eindelijk een nieuwe uitvoering van de populaire tracker.
Updaten maar: WhatsApp voegt deze handige functie toe aan al je berichten
WhatsApp heeft een nieuwe softwareversie uitgerold! De berichtendienst brengt regelmatig updates uit die nieuwe functies toevoegen. Zo heeft WhatsApp recent nog een grote update uitgebracht met maar liefst vijf nieuwe features. Deze keer komt er een handige functie naar ál je berichten in de app.
Deze populaire functie komt (gelukkig) terug naar de iPad
Apple bereidt de release van iPadOS 26.1 voor, dat de eerste grote softwareversie wordt na iPadOS 26. Het besturingssysteem is dit jaar enorm veranderd, want de tablet heeft veel functies van de Mac overgenomen. Helaas nam Apple met iPadOS 26 ook afscheid van een populaire functie, maar die komt nu gelukkig weer terug!
