Apple brengt deze maand nog 7 (!) nieuwe producten uit: dit zijn ze!

De belangrijkste nieuwe producten heeft Apple in september al gepresenteerd, maar we verwachten er nog meer dit jaar, 7 zelfs nog in oktober.

Apple brengt nog 7 nieuwe producten uit

Hoewel het nog steeds niet zeker is of Apple dit jaar een oktober-event houdt, verwachten we hoe dan ook nog nieuwe producten. Deze 7 Apple-producten komen er waarschijnlijk aan.

1. Nieuwe Apple TV 4K

Het is alweer drie jaar geleden dat de huidige Apple TV 4K op de markt kwam. Waarschijnlijk komt er in oktober nog een nieuwe versie, met de volgende verbeteringen:

A17 Pro-chip: een upgrade ten opzichte van de huidige A15 Bionic-chip.

Ondersteuning voor Apple Intelligence.

Nieuwe N1-chip voor draadloze verbindingen.

Mogelijk een camera met Center Stage.

2. HomePod mini 2

Apple presenteert in oktober waarschijnlijk niet één, maar twee Home-producten. Het tweede product is een nieuwe HomePod mini. De huidige HomePod mini is al lang toe aan een upgrade. Het is al bijna vijf jaar geleden (november 2020) dat die op de markt kwam.

Net als de nieuwe Apple TV 4K zal de HomePod mini 2 waarschijnlijk Apple Intelligence ondersteunen en de nieuwe N1-chip krijgen. Er gaan ook geruchten dat de geluidskwaliteit is verbeterd en dat er een vernieuwde Ultra Wideband-chip in zit.

3. iPad Pro M5

De iPad Pro van vorig jaar was een belangrijke upgrade dankzij het ultradun ontwerp, nieuwe accessoires en de allereerste M4-chip. Er komt binnenkort een iPad Pro M5, maar naar verwachting is dit vooral een update van de specificaties.

Naast de nieuwe M5-chip krijgt ook de iPad Pro waarschijnlijk de nieuwe N1 draadloze chip. Verder verwachten we 12 GB werkgeheugen op sommige modellen en 16 GB op andere, en mogelijk dubbele camera’s aan de voorkant.

4. AirTag 2

De AirTag is geen product dat elk jaar een nieuwe versie nodig heeft. Maar nu het meer dan vier jaar geleden is sinds de originele AirTag op de markt kwam, zijn de verwachtingen voor een opvolger hooggespannen. Het gerucht gaat dat AirTag 2 drie belangrijke upgrades krijgt:

Een nieuwe Ultra Wideband-chip.

Verbeterde privacyfuncties.

Nauwkeurig zoeken met een groter bereik.

Voor de rest zal de nieuwe AirTag er waarschijnlijk grotendeels hetzelfde uitzien en ook hetzelfde werken als de huidige versie.

5. Vision Pro M5

Apple Vision Pro werd begin 2024 gelanceerd en heeft tot nu toe moeite om bij consumenten aan populariteit te winnen. In Nederland is de Vision Pro zelfs niet eens officieel uitgebracht. Toch komt Apple binnenkort met een nieuw Vision Pro-model, maar dat zal niet veel verandering brengen.

Volgens geruchten wordt de Vision Pro 2 uitgerust met een M5- of M4-chip, een nieuwe hoofdband voor meer comfort en mogelijk in een nieuwe zwarte kleur. Verder zal de Vision Pro 2 dezelfde vorm en functies hebben als het origineel.

6. MacBook Pro M5

Apple heeft in het verleden ook in of rond oktober nieuwe MacBook Pro-modellen gelanceerd. Het is daardoor voor de hand liggend dat er deze maand een MacBook Pro met M5-chip wordt uitgebracht. Mark Gurman van Bloomberg heeft eerder aangegeven dat de MacBook Pro M5 mogelijk wordt uitgesteld tot begin 2026. Maar onlangs zei Gurman nog dat een lancering in het najaar nog steeds mogelijk is.

7. Nieuwe Studio Display

Naast een MacBook Pro M5 verwacht Gurman ook nog twee nieuwe Mac-beeldschermen. Waarschijnlijk zijn één of beide beeldschermen de opvolgers van de Studio Display.

Naast een MacBook Pro M5 verwacht Gurman ook nog twee nieuwe Mac-beeldschermen. Waarschijnlijk zijn één of beide beeldschermen de opvolgers van de Studio Display.