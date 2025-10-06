Je iPhone gaat veel sneller leeg met iOS 26: hierdoor komt dat

Heb je iOS 26 geïnstalleerd en gaat jouw iPhone nu veel sneller leeg? Dat is niet zonder reden, hierdoor komt dat!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone leeg iOS 26

Apple heeft de grootste software-update van 2025 uitgebracht voor de iPhone! Je kunt iOS 26 sinds maandag 15 september installeren. Met de nieuwe softwareversie komen veel grote veranderingen naar je iPhone, zo heeft het besturingssysteem een nieuwe interface en krijgen vrijwel alle applicaties van Apple er meer functies bij. Helaas heeft iOS 26 ook een nadeel, want de update kan ervoor zorgen dat je iPhone veel sneller leeg gaat.

Gaat jouw iPhone sneller leeg na het installeren van iOS 26? In dat geval ben je niet de enige, want de nieuwe softwareversie vraagt bij veel gebruikers meer van de iPhone-batterij. Apple heeft daarom in een document zelfs gewaarschuwd dat iOS 26 een negatieve impact op de accu van je iPhone kan hebben. Dit is in de meeste gevallen tijdelijk, maar iOS 26 kan er ook voor zorgen dat je iPhone blijvend sneller aan de lader moet.

iOS 26 optimaliseren

Grote updates als iOS 26 hebben vaker een tijdelijk negatief effect op de accuduur van je iPhone. Geen paniek dus als je iPhone sneller leeg gaat, want veel functies van iOS 26 moeten nog geoptimaliseerd worden. Het gaat om de grootste update in jaren, die veel veranderingen naar de iPhone brengt. Deze nieuwe features werken nog niet zo efficiënt mogelijk, waardoor ze nu nog meer energie verbruiken dan uiteindelijk de bedoeling is. Dit lost Apple waarschijnlijk in een toekomstige update op, zodat je iPhone minder snel leeg gaat.

In bepaalde gevallen zorgt iOS 26 ervoor dat je iPhone blijvend sneller leeg gaat. Dit geldt vooral voor oudere modellen, die meer moeite hebben met het draaien van alle nieuwe taken en de aangepaste interface. Met iOS 26 komt Liquid Glass naar je iPhone en dat is een grafisch zware update om te draaien. Vooral oudere modellen hebben hier meer rekenkracht voor nodig, waardoor deze iPhones iets sneller leeg gaan met iOS 26.

Twijfel je nog of je iOS 26 op je iPhone moet installeren? Bij grote updates is het vaak aan te raden om nog even te wachten met het downloaden van de nieuwe softwareversie. De eerste versie is immers ook de slechtste uitvoering van het besturingssysteem. Apple verbetert de software met latere updates, zo wordt deze maand iOS 26.1 verwacht. In deze uitvoering heeft Apple waarschijnlijk veel functies geoptimaliseerd, waardoor je iPhone minder snel leeg gaat door iOS 26.

Heb je iOS 26 al geïnstalleerd? De kans bestaat dan dat je iPhone iets sneller aan de lader moet. Hoe meer tussentijdse updates Apple uitbrengt, hoe beter iOS 26 wordt. Zorg er daarom voor dat je nieuwe softwareversies installeert, zodat je zeker weet dat je de beste versie van iOS 26 op je iPhone hebt staan. Gaat jouw iPhone nu té snel leeg en wil je op de accu besparen? Lees hier welke functies van iOS 26 veel energie verbruiken en hoe je ze uitschakelt!