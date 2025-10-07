Wekker van je iPhone wordt binnenkort veel beter (door deze nieuwe knop)

Opgelet als je de wekker van je iPhone regelmatig gebruikt, want Apple introduceert een nieuwe knop. Dit gaat er veranderen!

Wekker van je iPhone

Er komt een belangrijke update aan! Met iOS 26.1 voert Apple grote veranderingen door op je iPhone. Apple Intelligence komt eindelijk in het Nederlands beschikbaar, waardoor vrijwel alle applicaties worden uitgebreid met handige functies. Inmiddels zijn de eerste testversies van iOS 26.1 verschenen en is duidelijk dat Apple het ontwerp van het besturingssysteem opnieuw aanpast. Zo krijgt de wekker van je iPhone er een nieuwe knop bij.

Apple heeft de Wekker-app in iOS 26 al een nieuw ontwerp gegeven. Heb je een wekker gezet en gaat deze af? Dan verschijnen de sluimer- en stopknop veel prominenter in beeld in de nieuwste softwareversie. Laatstgenoemde krijgt opnieuw een update in iOS 26.1, want de stopknop werkt binnenkort op een compleet andere manier. Je kunt vanaf iOS 26.1 niet meer op de stopknop tikken om je wekker uit te schakelen.

Wekker in iOS 26.

Stopknop werkt anders

Apple past de stopknop van de wekker in iOS 26.1 voor het eerst in jaren aan. Waar je nu nog op de button moet tikken om de wekker te stoppen, is dat binnenkort niet meer mogelijk. In plaats daarvan moet je over de knop vegen om het alarm uit te schakelen. Er verschijnt vanaf iOS 26.1 automatisch een slider als je wekker afgaat, die je alleen kunt stoppen door naar rechts te vegen over het scherm van je iPhone.

Het nieuwe ontwerp betekent voor veel gebruikers waarschijnlijk goed nieuws, omdat het moeilijker wordt om de wekker van je iPhone uit te schakelen. Met de slider is de kans klein dat je het alarm per ongeluk stopt, terwijl je nog half aan het slapen bent. Je moet nu bewust op de juiste plek over het scherm vegen om de wekker uit te zetten. De knop om te sluimeren blijft wel hetzelfde, die kun je met één tik op het scherm bedienen.

Wekker in iOS 26.1.

Niet meer verslapen

Heb je wel eens je wekker uitgeschakeld, terwijl je eigenlijk wilde sluimeren? Vanaf iOS 26.1 is de kans veel kleiner dat je de wekker per ongeluk stopt. Met de sluimerknop gaat de wekker na een bepaald aantal minuten opnieuw af, terwijl je met de stopknop het alarm compleet uitschakelt. Dat is binnenkort geen probleem meer, want de knop om de wekker op je iPhone te stoppen krijgt dan een veel beter ontwerp.

De nieuwe knop bij de wekker van je iPhone zorgt ervoor dat de kans veel kleiner is dat jij je nog verslaapt. Lang hoeven we niet te wachten op het aangepaste ontwerp, want Apple brengt iOS 26 deze maand nog uit. De nieuwe softwareversie brengt grote veranderingen naar je iPhone door de release van Apple Intelligence. Benieuwd wanneer je kunt updaten? Lees hier alles over de release van iOS 26.1!