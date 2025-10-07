AirTag vs AirTag 2: dit worden de belangrijkste verschillen

Er komt een nieuwe generatie van de AirTag aan! Dit worden de belangrijkste verschillen tussen de AirTag en de AirTag 2.

AirTag vs AirTag 2

Er wordt binnenkort een nieuwe generatie van de AirTag verwacht! Het is inmiddels vier jaar geleden dat Apple de AirTag uitbracht. De eerste versie van de AirTag werd aangekondigd op 20 april 2021 en verscheen 30 april 2021 in de winkels. In 2025 komt er eindelijk een nieuwe uitvoering van de populaire tracker, die naar verluidt vooral onder de motorkap een grote upgrade krijgt. Apple focust op de bestaande functies en maakt die beter bij de AirTag 2.

Het belangrijkste verschil tussen de AirTag en de AirTag 2 wordt de processor in het apparaatje. Waar de AirTag is voorzien van de U1-chip, wordt dat bij de AirTag 2 de nieuwere U2-chip. Het voordeel van deze Ultra Wideband-chip is dat de volgende AirTag een veel groter bereik krijgt. Waar je de precieze afstand van de AirTag tussen de tien en dertig meter kunt zien, wordt dat gebied bij de nieuwe generatie veel groter.

Nauwkeurig zoeken

Volgens geruchten ondersteunt de AirTag 2 nauwkeurig zoeken tussen de dertig en negentig meter. Dat is een groot verschil met de eerste generatie, want de nieuwe uitvoering krijgt een bereik dat drie keer zo groot is. Zo kun je de AirTag in een veel groter gebied zoeken. Voor veel gebruikers is dit een belangrijk voordeel, de AirTag is immers bedoeld om spullen gemakkelijker te vinden. Dat is bij de AirTag 2 geen probleem meer, ook niet bij een grote afstand.

Daarnaast verbetert Apple de privacy van de AirTag bij de nieuwe generatie. Bij de huidige AirTag zijn er regelmatig zorgen geweest over de privacy, omdat de tracker werd gebruikt om mensen ongevraagd te volgen. Om dit te voorkomen wordt de speaker van de AirTag 2 veel moeilijker om te verwijderen. De luidspreker maakt het mogelijk om (vreemde) AirTags snel op te sporen, waardoor die ontzettend belangrijk is voor de privacy van gebruikers.

Release van AirTag 2

Het is de verwachting dat Apple vooral kleine aanpassingen doorvoert bij het ontwerp van de AirTag. De luidspreker wordt in ieder geval aangepast, zodat deze moeilijker te verwijderen is. Daarnaast wordt de tracker waarschijnlijk iets dunner, om het apparaatje eenvoudiger in bijvoorbeeld een portemonnee te stoppen. Verder houdt Apple vast aan hetzelfde ronde design met een verwisselbare batterij.

Het is dus niet mogelijk om de AirTag 2 op te laden, in plaats daarvan werkt het apparaatje met een knoopcelbatterij. Lang hoeven we niet te wachten op de nieuwe generatie van de tracker, want Apple brengt het toestel deze maand nog uit. De prijs van de nieuwe AirTag is nog onbekend, al is het aannemelijk dat Apple de beginprijs van de huidige versie hanteert. Benieuwd hoeveel je nu betaalt voor de AirTag? Bekijk hier de laagste prijzen: