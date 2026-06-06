Dit is waarom je straks voor WhatsApp moet betalen (iPhone-nieuws #23)

Sven Lamers
Sven Lamers
6 juni 2026, 16:30
3 min leestijd
Dit is waarom je straks voor WhatsApp moet betalen (iPhone-nieuws #23)

Is het dan voorbij met gratis appen en foto’s posten? Meta wil dat je gaat betalen voor WhatsApp, Facebook en Instagram. En de kleuren van de iPhone 18 Pro zijn gelekt. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!

Lees verder na de advertentie.

Meta wil dat je gaat betalen voor WhatsApp, Facebook én Instagram

whatsapp plus

Gebruik je WhatsApp, Facebook of Instagram? Dan gaat er binnenkort iets veranderen. Meta, het bedrijf achter de drie populaire apps, wil dat je gaat betalen voor extra functies. Meta heeft aangegeven dat deze betaalde abonnementen de komende weken wereldwijd worden uitgerold als Instagram Plus, Facebook Plus en WhatsApp Plus.

Dit is er aan de hand

De kleuren van de iPhone 18 Pro zijn nu al verklapt: zo zien ze eruit

kleuren 18 pro

Een nieuwe serie dummy-modellen van de iPhone 18 Pro geeft het beste beeld tot nog toe van de nieuwe kleuren die er in september aankomen. We zetten op een rij wat dit betekent en waarom dit nieuws nu al de moeite waard is.

Check de kleuren

Lees verder na de advertentie.

Volgende week wordt héél belangrijk voor Apple (door deze aankondiging)

apple 2026

Volgende week wordt heel belangrijk voor Apple, want het bedrijf komt met een grote aankondiging. Dit kun je verwachten! In het artikel lees je wat er precies speelt en waarom dit nu voor iPhone-gebruikers interessant is.

Dit verwachten wij

CarPlay heeft er nóg een populaire app bij (en die is verrassend!)

carplay ios 26 standaard weergave

Er verschijnen geregeld apps met ondersteuning voor CarPlay, maar de populaire app die er nu is bijgekomen is op z’n minst verrassend te noemen. In het artikel lees je om welke app het gaat en waarom je die het liefst zo snel mogelijk installeert – als je fan bent tenminste.

Ontdek deze nieuwe app

Einde van een tijdperk: Google wordt binnenkort hélemaal anders

google zoeken functie

Google heeft tijdens de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie Google I/O de grootste verandering ooit aangekondigd. De klassieke zoekmachine maakt langzaam plaats voor een AI-gestuurde ervaring. Volgens Google is deze nieuwe ‘Intelligent Search Box’ de grootste verandering aan Search in meer dan 25 jaar.

Wat gaat er precies veranderen?

Deze vreemde WhatsApp-functie onthult dat je online bent (aan ál je contacten)

whatsapp uitroepteken

Er komt weer een update aan voor WhatsApp! De berichtendienst brengt regelmatig nieuwe softwareversies uit, waarmee meer functies naar de applicatie komen. In een testversie is nu wel een hele bijzondere functie opgedoken, want WhatsApp toont straks precies wie online is in de app.

Zo zet je het uit

Je smart-tv kan je bespioneren (en zo zet je dat zoveel mogelijk uit)

smart televisie bespioneren

Zet je een film of serie op, dan kijkt je smart-tv stiekem met je mee. Gelukkig kun je een deel van dat bespioneren uitzetten. Met een paar aanpassingen kijk je prettiger en voorkom je dat je ongemerkt te veel gegevens deelt.

Hier vind je de instellingen

Google Chromecast krijgt belangrijk voordeel (bij álle gebruikers)

google chromecast

Google brengt momenteel een belangrijk voordeel naar alle gebruikers van een Chromecast – we leggen uit wat dit voordeel in de praktijk inhoudt en wat je er als Apple-gebruiker aan hebt. En we vertellen je waarom Apple met zijn Apple TV dit voordeel al had.

Hierom wordt hij handiger

iOS 26.5.1 is uit – en lost dit grote probleem bij je iPhone op

iOS 26.5.1

Apple heeft een update voor de iPhone uitgebracht! Met iOS 26.5.1 wordt een belangrijk probleem opgelost op een aantal iPhones. Om dit probleem gaat het! Zo weet je alvast waar je rekening mee moet houden als je de update gaat installeren.

Dit is er opgelost

iOS 27 maakt Apple Wallet nóg slimmer – met deze handige feature

wallet-functie

Apple presenteert iOS 27 tijdens de WWDC op maandag 8 juni en volgens een nieuw gerucht komt er dan ook een handige feature naar Apple Wallet. En deze nieuwe functie maakt een heleboel andere apps overbodig. Wij praten je even bij over wat voor functie het gaat.

Dit is de handige functie

10 nieuwe features die je kunt verwachten op de iPhone 18 Pro

kleuren 18 pro

Apple was eerst van plan om de iPhone 18 Pro volledig opnieuw vorm te geven. Volgens eerdere geruchten zou Face ID volledig onder het scherm verwerkt zijn, waardoor alleen nog een kleine selfie-camera zichtbaar bleef in de linkerbovenhoek van het display. Nieuwe informatie schetst inmiddels een iets ander beeld.

10x nieuwe features

Meer iPhone-nieuws

Bron afbeelding: Apple
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Opmerkelijk WhatsApp Apple

Bekijk ook

De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #23 2026)

De beste iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #23 2026)

Gisteren 16:25

iPhone 18 Pro-display krijgt twee toffe verbeteringen

iPhone 18 Pro-display krijgt twee toffe verbeteringen

Gisteren 14:24

iPhone krijgt in 2026 grootste scherm ooit (volgens deze nieuwe iOS-functie)

iPhone krijgt in 2026 grootste scherm ooit (volgens deze nieuwe iOS-functie)

4 juni 2026

iOS 27 maakt Safari een stuk slimmer (met deze handige functie)

iOS 27 maakt Safari een stuk slimmer (met deze handige functie)

4 juni 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren