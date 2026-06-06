MacBook Neo vs Acer Swift air 14: bij welke laptop krijg je waar voor je geld?

De MacBook Neo heeft er een Windows-rivaal bij: de Acer Swift Air 14 – ze richten zich beiden op mensen die een betaalbare, lichte laptop zoeken.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Inhoud Design Scherm Prestaties Batterij Aansluitingen Conclusie

Inhoud Design Scherm Prestaties Batterij Aansluitingen Conclusie

MacBook Neo vs Acer Swift air 14

Apple zet met de MacBook Neo vooral in op eenvoud. Je krijgt macOS, een 13-inch Liquid Retina-scherm, de A18 Pro-chip, vier kleuren en tot 16 uur batterijduur. Je koopt een MacBook Neo momenteel voor € 649,-.

De Acer Swift Air 14 is juist de Windows-tegenhanger. Deze laptop heeft een groter 14-inch scherm, draait op Windows 11 Home en krijgt maximaal een Intel Core 7 processor 350, en 16 GB geheugen. Volgens Acer ligt de laptop in juli 2026 in de winkels, voor een vermoedelijk bedrag van 899 euro (wat mogelijk toch nog iets lager gaat uitvallen). Reden genoeg voor een vergelijking.

Design

De MacBook Neo is typisch Apple: strak, kleurrijk en simpel. Je kiest uit de kleuren Zilver, Blush, Citrus en Indigo. Daarmee is het de meest kleurrijke MacBook-serie tot nu toe. De behuizing bestaat uit gerecycled aluminium.

Acer pakt het vergelijkbaar aan, maar dan met een Windows-sausje. De Swift Air 14 is eveneens van aluminium en verschijnt in de kleuren Sage Green, Frost Blue, Blossom Pink en Lilac Purple. Daarmee ziet hij er iets speelser uit dan veel andere Windows-laptops. Wat je mooier vindt, is uiteraard een kwestie van smaak.

Scherm

De MacBook Neo heeft een 13-inch Liquid Retina-display met 500 nits helderheid. De resolutie is 2408 x 1506 pixels en een verversingssnelheid van 60 Hz. De Acer Swift Air 14 heeft een 14-inch WUXGA-scherm met 350 nits helderheid. De resolutie bedraagt 1920 bij 1200 pixels en de verversingssnelheid is 120 Hz. Dat laatste maakt scrollen en animaties soepeler dan op veel andere laptops.

De MacBook Neo heeft een mooier en scherper scherm. De Acer Swift Air 14 is daarentegen fijner als je een groter scherm en 120 Hz belangrijk vindt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Prestaties

De MacBook Neo gebruikt Apples A18 Pro-chip. Die is bedoeld voor dagelijkse taken, lichte creatieve klussen, AI-functies en apps als Zoom, ChatGPT en Canva. Apple positioneert de laptop duidelijk niet als krachtpatser, maar als betaalbare Mac voor school, werk en entertainment.

De Acer Swift Air 14 krijgt Intel Core Series 3-processors. Acer noemt daarnaast een geïntegreerde NPU voor AI-functies, met tot 40 platform-TOPS en tot 17 TOPS voor de NPU. Voor de meeste dagelijkse taken zijn beide laptops snel genoeg. Kies de MacBook Neo als je een iPhone hebt of macOS fijner vindt. Kies de Acer als je Windows-programma’s nodig hebt.

Batterij

Voor batterijduur is de vergelijking tussen beide laptops verrassend interessant. Apple staat bekend om efficiënte laptops, maar Acer heeft de Swift Air 14 uitgerust met een veel grotere accu: 70 Wh ten opzichte van 36,5 Wh. Met de Neo kun je tot 16 uur video kijken, maar met de Swift haal je 19 uur. In theorie althans. Aangezien de Swift Air 14 nog niet beschikbaar is, weten we nog niet hoe de batterijduur het er in de praktijk vanaf brengt.

Aansluitingen

De MacBook Neo heeft twee usb-c-poorten (waarvan er maar één geschikt is voor een exterme monitor) en een koptelefoonaansluiting. Dat is genoeg voor basisgebruik, maar een hub is toch al snel handig. De Acer Swift Air 14 heeft twee dezelfde usb-c-poorten, en daarnaast een usb-a-poort en een audiojack. Dat is een duidelijk pluspunt voor de Swift Air.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Conclusie: MacBook Neo vs Acer Swift air 14

“Beide laptops hebben hun voor- en nadelen, maar ze zijn ook allebei geen slechte koop. Kies voor de MacBook Neo als je in het Apple-ecosysteem zit. Voor iPhone-gebruikers is dit waarschijnlijk de meest logische en fijne laptop in deze prijsklasse. Wil je juist meer schermruimte, Windows, een langere batterijduur en een extra aansluiting, wacht dan op de Acer Swift Air 14. Je moet er waarschijnlijk ook wel net wat meer geld voor uitgeven.”

MacBook Neo kopen?

Ben je van plan om de MacBook Neo aan te schaffen? Houd dan zeker de onderstaande deals in de gaten. Dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!