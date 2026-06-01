De kleuren van de iPhone 18 Pro zijn nu al verklapt: zo zien ze eruit

Een nieuwe serie dummy-modellen van de iPhone 18 Pro geeft het beste beeld tot nog toe van de nieuwe kleuren die er in september aankomen.
De kleuren van de iPhone 18 Pro zijn nu al verklapt
Sonny Dickson heeft op X foto’s van nieuwe dummy-modellen van de iPhone 18 Pro gedeeld. Deze foto’s geven het beste beeld tot nog toe van de nieuwe kleuren die Apple dit jaar in petto heeft. De dummy-modellen bevestigen dat de iPhone 18 Pro verkrijgbaar komt in Donker kersenrood (Dark Cherry), Zwart, Zilver en Lichtblauw.
In februari meldde Bloomberg dat Apple een dieprode kleuroptie voor de iPhone 18 Pro aan het testen was. In april onthulde een nieuw rapport meer details over de plannen van Apple, waaronder de exacte Pantone-kleurnummers voor elk van de vier kleuren:
- Lichtblauw (Pantone 2121) vergelijkbaar met de kleur Nevelblauw van de iPhone 17.
- Donker kersenrood (Pantone 6076) omschreven als ‘diep wijnachtig rood’ en niet als ‘fruitig’.
- Zilver (Pantone 427C) vergelijkbaar met de kleur Zilver van de iPhone 17 Pro.
- Donkergrijs (Pantone 426C).
Duidelijkste foto’s tot nog toe
De foto’s van de nieuwe dummy-modellen zijn afkomstig van de betrouwbare bron Sonny Dickson. Ze geven voor het eerst een gedetailleerd beeld van de kleuren van de iPhone 18 Pro. Ter vergelijking: de iPhone 17 Pro is verkrijgbaar in drie kleuren: Kosmisch Oranje, Diepblauw en Zilver.
Ondanks speculaties dat deze kleur vanwege zijn enorme populariteit zou blijven bestaan, lijkt het erop dat Kosmisch Oranje niet naar de iPhone 18 Pro komt. De nieuwe kleur Zwart vervangt de huidige kleur Diepblauw en de kleur Lichtblauw wordt als vierde optie aan het assortiment toegevoegd.
Er zullen vast mensen teleurgesteld zijn dat ‘Kosmisch Oranje’ uit het assortiment verdwijnt, maar er zijn ook vast veel mensen blij dat Zwart dit jaar weer terugkeert in het assortiment.
Zoals altijd geven dummy-modellen niet altijd een volledig getrouw beeld van de definitieve ontwerpen van Apple voor de kleuren van de iPhone. Ze zijn vooral bedoeld voor fabrikanten van hoesjes, die ze gebruiken om hun hoesjes en andere accessoires voor nieuwe iPhone-modellen te ontwikkelen en te testen.