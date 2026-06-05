iPhone 18 Pro-display krijgt twee toffe verbeteringen

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
5 juni 2026, 14:24
3 min leestijd
iPhone 18 Pro-display krijgt twee toffe verbeteringen

Apple lijkt nog wat aan het display van de iPhone 18 Pro te sleutelen. Volgens geruchten gaat dat voor twee toffe verbeteringen zorgen.

Lees verder na de advertentie.

iPhone 18 Pro-display krijgt twee toffe verbeteringen

De iPhone 18 Pro komt (als het goed is) pas in september uit, maar er zijn nu al meerdere details gelekt over het display. Volgens geruchten krijgen de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max waarschijnlijk een nieuw soort oled-scherm.

Apple zou namelijk overstappen op LTPO+. Deze schermtechniek helpt de iPhone slimmer om te gaan met hoe (vaak) het beeld wordt ververst. Met de nieuwe techniek kan het scherm zich beter aanpassen aan de omgeving en wat je op dat moment met je iPhone doet.

iphone 16 pro review display

Dit zorgt onder andere voor een betere batterijduur. Het scherm is een van de onderdelen die standaard veel energie gebruikt. Als het scherm zuiniger wordt, is dat altijd mooi meegenomen. Dat betekent niet meteen dat je iPhone ineens flink veel langer meegaat, maar alle kleine beetjes helpen wel.

De tweede verbetering heeft te maken met het Always-On-scherm. Dat is het scherm dat aan blijft staan, zodat je bijvoorbeeld de tijd en meldingen ziet zonder je iPhone hoeft te pakken. Door LTPO+ kan dat scherm volgens de geruchten dan wat beter reageren bij weinig licht is. Dat kan helpen om flikkeringen of een korrelig beeld bij weinig licht te verminderen.

De afmetingen van het scherm blijven volgens de geruchten wel hetzelfde als bij de voorgangers. Dat betekent dat het display van de iPhone 18 Pro weer 6,3 inch wordt en de iPhone 18 Pro Max 6,9 inch.

iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max op tafel

Apple heeft zelf nog niets bevestigd, dus zeker is het nog niet. Maar als het gerucht klopt, dan krijgt de iPhone 18 Pro een scherm-upgrade die niet meteen opvalt, maar je straks wel elke dag merkt.

Wil je niets missen van alle ontwikkelingen en het nieuws omtrent de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!

Ontvang als eerste updates over de nieuwe iPhone 18-serie!

Blijf op de hoogte van:
✅ Maandelijks de belangrijkste geruchten
✅ De datum van de officiële onthulling
✅ Wanneer de pre-order start
✅ Wanneer hij in de winkel ligt

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Hardware iPhone Apple iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max

Bekijk ook

iPhone 18 Pro accu wordt groter – en dat is niet het enige voordeel

iPhone 18 Pro accu wordt groter – en dat is niet het enige voordeel

3 juni 2026

Camera van de iPhone wordt veel duurder – en dat is slecht nieuws

Camera van de iPhone wordt veel duurder – en dat is slecht nieuws

1 juni 2026

De kleuren van de iPhone 18 Pro zijn nu al verklapt: zo zien ze eruit

De kleuren van de iPhone 18 Pro zijn nu al verklapt: zo zien ze eruit

1 juni 2026

10 nieuwe features die je kunt verwachten op de iPhone 18 Pro

10 nieuwe features die je kunt verwachten op de iPhone 18 Pro

27 mei 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple iPhone 18 Pro
Apple iPhone 18 Pro

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren