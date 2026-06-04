iOS 27 maakt Safari een stuk slimmer (met deze handige functie)

Apple presenteert iOS 27 tijdens de WWDC op maandag 8 juni en volgens geruchten zorgt die update ervoor dat Safari een stuk slimmer wordt.

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iOS 27 maakt Safari heel veel slimmer

Volgens Mark Gurman van Bloomberg voegt iOS 27 een nieuwe functie ‘Tabbladen ordenen’ (Organize Tabs) toe aan Safari. Deze nieuwe functie komt naar verluidt in de knop bovenaan in het midden. Daar kun je op tikken om tussen tabbladgroepen te wisselen. In dit menu zie je in iOS 27 de optie ‘Organize Tabs’ waarmee je tabbladen automatisch kunt groeperen.

Als je de automatische optie selecteert, meldt het systeem dat tabbladen worden gegroepeerd op basis van de onderwerpen die je bekijkt. De functie wordt in het systeem niet aangeduid als een verbetering van Apple Intelligence, maar maakt wel duidelijk gebruik van een of andere vorm van AI. Het zou er mogelijk als volgt uit kunnen zien:

iOS 27 richt zich waarschijnlijk op een combinatie van stabiliteitsverbeteringen en nieuwe AI-functies. Niet alleen Safari wordt slimmer, Apple Wallet krijgt naar verluidt ook een nieuwe functie waarmee je fysieke pasjes kunt omzetten naar digitale pasjes.

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WWDC 2026

De WWDC 2026 begint op maandag 8 juni 2026. Apple onthult dan de grootste software-updates van het jaar. Die dag zien we de belangrijkste softwareversies van 2026, dat zijn iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27, tvOS 27 en visionOS 27. De WWDC 2026 duurt van 8 juni tot en met 12 juni, de rest van de week vinden er online workshops en colleges plaats voor ontwikkelaars.

Ben je benieuwd naar alle nieuwe softwareversies? Zorg er dan voor dat je op maandag 8 juni om 19.00 uur klaar zit, want dan begint de eerste presentatie van de WWDC 2026. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!