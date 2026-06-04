iPhone krijgt in 2026 grootste scherm ooit (volgens deze nieuwe iOS-functie)

Apple werkt aan een functie voor iOS 27, die verklapt dat de iPhone in 2026 een scherm krijgt dat nóg groter is. Om deze feature gaat het!

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Nieuwe iOS 27-functie

Er komt een grote update voor de iPhone aan! Apple werkt aan iOS 27, dat de grootste software-update voor de iPhone wordt in 2026. De nieuwe softwareversie wordt binnenkort onthuld door Apple, waardoor er steeds meer geruchten verschijnen over iOS 27. Nu blijkt dat Apple aan een bijzondere functie werkt voor de iPhone, want iOS 27 heeft naar verluidt ondersteuning voor split screen.

Waar de iPad al jaren de optie heeft om twee (of meer) applicaties naast elkaar te draaien, is dat bij de iPhone nog niet mogelijk. Met iOS 27 komt daar verandering in, want Apple werkt naar verluidt aan ‘Parallel View’ voor de iPhone. Deze functie maakt het mogelijk om twee applicaties op hetzelfde moment te gebruiken. Dat is ook wel nodig, want het scherm van de iPhone wordt in 2026 nóg groter.

iPhone Ultra

In 2026 worden grote veranderingen voor de iPhone verwacht. Het is al jaren duidelijk dat Apple werkt aan een opvouwbaar toestel. Die gaan we dit jaar mogelijk eindelijk zien, want de iPhone Ultra (ook wel iPhone Fold genoemd) staat volgens geruchten in 2026 op de planning. Dit is een compleet nieuwe iPhone, die zowel aan de buiten- als de binnenkant een scherm heeft. Opengevouwen is de iPhone Ultra naar verluidt ongeveer even groot als de iPad mini 2024.

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Het is de verwachting dat het scherm van de iPhone Ultra 7,8 inch wordt, dat veel groter is dan de displays van de huidige iPhones. Zo heeft de iPhone 17 een 6,3-inch scherm, bij de iPhone 17 Pro Max is dat een 7,9-inch display. Het scherm van de nieuwe iPhone wordt in 2026 dus groter dan ooit, waardoor het voor het eerst mogelijk is om te multitasken. De nieuwe functie in iOS 27 bevestigt deze geruchten, want het grotere scherm van de iPhone Ultra biedt genoeg ruimte om twee applicaties naast elkaar te draaien.

Release van iOS 27

Volgens geruchten presenteert Apple de iPhone Ultra in september, tegelijk met de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. Dat betekent dat de opvouwbare iPhone draait op iOS 27, die software moet dus voorbereid worden op de komst van het grotere scherm. Het is nog onduidelijk of Apple de nieuwe functie al bij de jaarlijkse WWDC aankondigt, of split screen bewaart voor de aankondiging van de iPhone Ultra in september.

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Dat weten we binnenkort zeker, want de WWDC 2026 staat op het punt van beginnen. Op maandag 8 juni 2026 presenteert Apple de grootste software-updates van het jaar, waaronder iOS 27. In die software legt Apple de basis voor de functie van de iPhone Ultra, maar die worden mogelijk dus nog niet aangekondigd in juni. Wil jij geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!