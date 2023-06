Dit is waarom de iPhone 15 wéér duurder wordt (iPhone-nieuws #24)

Er is meer info over de (nóg duurdere) prijs van de iPhone 15. Dit is het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van de week!

Het duurt nog even, maar in september van dit jaar presenteert Apple de iPhone 15-reeks. Er is inmiddels al behoorlijk wat bekend – de nieuwe iPhone krijgt heel veel nieuwe functies. Zo krijgt de reguliere iPhone 15 bijvoorbeeld de verbeterde 48 MP-camera.

Al deze nieuwe functies hebben naar verluidt wel een groot nadeel. Als we de geruchten moeten geloven verhoogt Apple de prijzen van de nieuwe iPhones dit jaar namelijk opnieuw. Wij leggen uit waarom.

Apple’s eerste VR-bril, de Vision Pro, is zoals verwacht enorm duur, waardoor die voor veel mensen bijna onbetaalbaar is. Maar er is goed nieuws, want Apple werkt al aan een goedkopere versie van de bril.

Wij zetten op een rij wat je van de goedkopere versie kunt verwachten. Ook kijken we wanneer deze vernieuwde versie gaat uitkomen.

Er komt weer een nieuwe functie naar WhatsApp op je iPhone. Met WhatsApp Channels is het straks mogelijk om kanalen aan te maken in de app. Via deze kanalen moet het makkelijker worden om informatie sneller te delen.

De kanalen zijn daarom bedoeld om berichten in te plaatsen, die vervolgens getoond worden aan de volgers van het kanaal. Wij leggen uit hoe de functie precies werkt.

Op het eerste gezicht lijkt iOS 17 een kleine update, maar er komen meer nieuwe functies naar je iPhone dan je denkt. Apple heeft veel features namelijk helemaal niet genoemd tijdens de WWDC-keynote, waardoor die nog verborgen zijn gebleven.

Nu de eerste bèta van iOS 17 is uitgebracht weten we welke kleine verbeteringen er nog meer naar je iPhone komen. Wij zetten ze onder elkaar!

Je moet nog even tot september wachten voordat Apple de iPhone 15 officieel laat zien. Welke nieuwe functies de iPhone 15-reeks precies krijgt is nog niet bekend. Maar iOS 17 vertelt ons stiekem al wat meer over de iPhone 15.

De nieuwe functies voor de AirPods Pro 2 die Apple tijdens de iOS 17-presentatie liet zien, zijn goed nieuws voor de release van de AirPods Max 2023. Maar waarom eigenlijk? Dat leggen we maar al te graag aan je uit.

Meer iPhone-nieuws: