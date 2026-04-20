Deze 4 nieuwe functies van iOS 27 zijn nu al gelekt (door Apple zelf) 

Met iOS 27 komen veel veranderingen naar je iPhone en het lijkt erop dat Apple de eerste vier functies al heeft verklapt. Deze features komen eraan!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe functies iOS 27

Dit jaar wordt iOS 27 de belangrijkste update voor de iPhone! Apple presenteert de nieuwe softwareversie pas in juni, maar de eerste functies van iOS 27 zijn nu al verklapt. In de software van Apple zijn nieuwe codes ontdekt, die verwijzen naar meer features voor de iPhone. Deze functies zijn nu nog niet beschikbaar, dus ze zijn waarschijnlijk onderdeel van iOS 27. Deze verbeteringen kun je verwachten!

1. Visual Intelligence

In iOS 27 krijgt Visual Intelligence een belangrijke update. Met deze functie herkent de camera van je iPhone objecten en plaatsen in je omgeving. Daar krijg je in iOS 27 slimme functies bij, waaronder het scannen van visitekaartjes. Deze kun je straks voor de camera van je iPhone houden, ze worden vervolgens automatisch toegevoegd aan de Contacten-app. Een soortgelijke functie kun je nu al gebruiken met evenementen bij de Kalender-app, lees hier hoe je dat doet:

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2. Gezondheid-app

Visual Intelligence wordt niet alleen uitgebreid naar de Contacten-app, ook Gezondheid krijgt een slimme nieuwe functie in iOS 27. Het is straks mogelijk om voedingslabels te scannen met je iPhone. Deze kun je vervolgens toevoegen aan de Gezondheid-app en helpen je met het bijhouden van je voeding. Het is al langer de verwachting dat Apple meer op voeding wil focussen op voeding in de Gezondheid-app, dat met iOS 27 eindelijk lijkt te gebeuren.

3. Apple Wallet

Met iOS 27 brengt Apple daarnaast nieuwe functies naar de Apple Wallet. Deze applicatie op je iPhone geldt nog steeds niet als volwaardige vervanger van de fysieke portemonnee, omdat veel (klant)kaarten niet digitaal beschikbaar zijn. Daarin brengt iOS 27 verandering, want je kunt straks digitale versies aanmaken van alle kaarten in je portemonnee. Zo kun je jouw fitnesspas, bonuskaart en zelfs concertkaarten gemakkelijker toevoegen aan je Apple Wallet.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Safari

Apple bereidt in iOS 27 Safari uit met een handige nieuwe functie. Het is al langer mogelijk om een tabbladgroep aan te maken in Safari. Zo kun je voor ieder project of elke gelegenheid een groep creëren en alle informatie op één plek vinden. Het vinden van een tabbladgroep in Safari wordt met iOS 27 nog gemakkelijker, want je iPhone geeft iedere groep dan automatisch een naam. De naam wordt gebaseerd op de inhoud van de tabbladen, zodat je de groep direct herkent.

Release van iOS 27

Het komt regelmatig voor dat er nieuwe codes opduiken in software van Apple, maar het gebeurt minder vaak dat er vier nieuwe functies in één keer worden ontdekt. Welke functies nog meer naar iOS 27 komen weten we in juni al, want dan presenteert Apple de software-update bij de WWDC.