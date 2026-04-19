Deze Nederlandse robot is erg belangrijk voor Apple (en jij kent haar niet)

Bij Apple werkt er achter de schermen een robot waar bijna niemand van heeft gehoord. iPhoned kwam even kennismaken.

Nederlandse robot van Apple

Apple doet veel meer dan alleen iPhones in elkaar zetten, want het bedrijf haalt ze ook weer uit elkaar. Één robot speelt daarin een grote rol en deze techno-dame is voor de toekomst van Apple heel belangrijk.

Even voorstellen: Daisy

Haar naam is Daisy en ze is een robot die alweer wat jaartjes voor Apple werkt. Daisy haalt oude iPhones uit elkaar en dat doet ze met opvallend veel precisie (en wat grof geweld). Ze is ontworpen om verschillende iPhone-modellen te herkennen en daarna stap voor stap te demonteren.

Daarbij haalt ze onderdelen los zoals het scherm, de Taptic Engine en andere waardevolle componenten. En de schroeven? Die worden met een behoorlijke kracht eruit gedrukt. Ook de batterij wordt (na even flink gekoeld te zijn) met twee flinke tikken eruit gemept, dus heel stil is het in de ruimte bij Daisy niet. Leuk detail: Daisy kan zo’n 200 iPhones per uur verwerken.

Schaarse grondstoffen

Maar waarom al die moeite voor de oude toestellen? In oude iPhones zitten schaarse grondstoffen zoals lithium, kobalt, goud en zeldzame metalen. Door de oude iPhones slim uit elkaar te halen, kunnen die materialen opnieuw worden ingezet in nieuwe producten.

Daardoor hoeft Apple minder nieuwe grondstoffen te winnen, en dat is weer beter voor het milieu. Dit betekent ook dat jouw oude iPhone nog steeds waarde heeft voor het bedrijf, ook als je hem allang niet meer gebruikt. En dat is natuurlijk ook altijd mooi meegenomen.

Voorloper van Daisy

Daisy kwam overigens niet uit de lucht vallen. Ze had een belangrijke voorganger, genaamd Liam. Daarvan werd de eerste versie geïntroduceerd in 2014. Deze robot kon een iPhone 6 in 12 minuten demonteren.

Daarna kwam Liam 2.0. Deze robot werd door Apple in 2016 geïntroduceerd en was de eerste serieuze stap van het bedrijf richting een geautomatiseerde iPhone-recycling. Liam 2 bestond uit een lange productielijn met allerlei individuele onderdelen die ieder een eigen taak hadden. Hierdoor was Liam 2 een stuk sneller, maar nam de complete robot wel veel ruimte in beslag.

Met Daisy zette Apple in 2018 een flinke stap vooruit. Deze robot is slimmer, compacter en een stuk veelzijdiger dan Liam. Ze kan meerdere iPhone-modellen demonteren en werkt veel efficiënter. Daardoor is Daisy niet alleen technisch een knap staaltje werk, maar ook een belangrijk onderdeel van Apples duurzaamheidsstrategie geworden.

Waarom Nederland?

Apple heeft in totaal twee versies van Daisy. Eentje is te vinden in Texas, en de andere? Die staat op een industrieterrein in Breda. Waarom Nederland? Waarschijnlijk vanwege de doorvaarroutes.

Daisy is dus erg belangrijk voor Apple vanwege de duurzaamheid. Het bedrijf heeft sowieso flinke stappen gezet op dat gebied. In 2025 bestond maar liefst 30 procent van alle materialen in Apple-producten uit gerecyclede grondstoffen, met als opvallend detail dat batterijen nu volledig uit gerecycled kobalt bestaan. Ook verpakkingen zijn voortaan helemaal vrij van plastic en eenvoudig thuis te recyclen.

Klimaatneutraal

Daar blijft het niet bij, want Apple investeert ook in slimme recyclingtechnologieën en groene energie. De uitstoot is sinds 2015 al met meer dan 60 procent gedaald en het bedrijf ligt op koers om in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn. Zelfs waterverbruik en afval worden steeds slimmer aangepakt.

Terwijl meestal de spotlights op de nieuwe iPhones en grote updates staan, doet Daisy stilletjes haar werk op de achtergrond. En juist daardoor is ze misschien wel één van de belangrijkste krachten binnen Apple.

