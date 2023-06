WhatsApp Channels komt eraan – en dit kun je ermee

WhatsApp werkt aan een nieuwe functie, waarmee je straks sneller informatie kunt delen. Wij leggen je uit hoe WhatsApp Channels precies werkt.

WhatsApp werkt aan nieuwe functie

Er komt weer een nieuwe functie naar WhatsApp op je iPhone. Met WhatsApp Channels is het straks mogelijk om kanalen aan te maken in de app. Via deze kanalen moet het makkelijker worden om informatie sneller te delen. De kanalen zijn daarom bedoeld om berichten in te plaatsen, die vervolgens getoond worden aan de volgers van het kanaal.

De nieuwe feature heeft iets weg van Twitter, je krijgt straks namelijk een feed met de berichten van alle kanalen die je volgt. De kanalen zijn bedoeld voor zowel normale WhatsApp-gebruikers als voor bedrijven. In de kanalen die je volgt krijg je vervolgens de updates te zien van de persoon of het bedrijf dat het kanaal beheert. De berichten hebben dus iets weg van tweets, maar er is toch één groot verschil.

Antwoorden niet mogelijk in WhatsApp Channels

In WhatsApp Channels is het niet mogelijk om te antwoorden op de berichten die je ziet. De kanalen zijn enkel bedoeld om informatie te delen en aankondigingen te maken. Als je wilt antwoorden op een bericht dat je in een bepaald kanaal ziet, dan moet dat dus via de privéchat van het bedrijf of van de persoon van wie het kanaal is.

Heel makkelijk gaat dat overigens niet, want het telefoonnummer en de profielfoto van de kanaalbeheerder is verborgen voor de volgers van een kanaal. Op die manier probeert WhatsApp de privacy van de beheerders te waarborgen. De beheerders bepalen zelf wie het kanaal wel en niet mag volgen en of het kanaal openbaar is. Andere WhatsApp-gebruikers zien na de update niet welke kanalen jij zelf volgt.

WhatsApp Channels nu nog beperkt beschikbaar

WhatsApp Channels is nu nog beperkt beschikbaar, de functie bevindt zich namelijk nog in de testfase. De nieuwe feature is eerst beschikbaar in Colombia en Singapore en wordt daarna naar verwachting uitgebreid naar andere landen. Zodra WhatsApp Channels in meer landen beschikbaar is wordt het ook mogelijk om foto’s, video’s, stickers en polls te plaatsen in een kanaal.

Het duurt dus nog wel even voordat WhatsApp Channels voor iedereen beschikbaar is. Doorgaans brengt WhatsApp nieuwe functies binnen een aantal maanden uit voor iedereen. Ben je benieuwd naar meer nieuws over WhatsApp? Eerder legden we uit hoe je al verzonden berichten bewerkt op WhatsApp. Wil je online zijn op WhatsApp zonder dat iemand het doorheeft? Lees dan hier hoe je dat precies doet.

