Zien: dit worden de vier nieuwe kleuren van de iPhone 18 Pro (Max)

Apple lijkt met de iPhone 18 Pro weer uit te pakken met toffe kleuren. En daar zit dit keer een hele bijzondere tint tussen.

Dit worden de vier nieuwe kleuren van de iPhone 18 Pro

Apple houdt er ieder jaar van om met een paar nieuwe kleuren te komen voor de Pro-modellen, en dat lijkt bij de iPhone 18 Pro (Max) niet anders te zijn. Volgens een nieuw gerucht kunnen we dit keer vier tinten verwachten die nét even anders zijn.

De meest opvallende nieuwkomer is zonder twijfel een diepe roodtint die inmiddels ‘dark cherry’ wordt genoemd. Verwacht echter geen felle kleur, maar juist een luxe wijnachtige kleur die meer richting paars neigt. Daarmee lijkt Apple bewust te kiezen voor een wat subtielere uitstraling dan de opvallende ‘cosmic orange’ van de iPhone 17 Pro.

Daarnaast werkt Apple volgens de geruchten aan een lichtblauwe variant. Die kleur zou lijken op de ‘mist blue’ die we al kennen van eerdere iPhones, en vormt een frisse, lichtere optie naast de donkerdere tinten. Ook keert een zilveren uitvoering terug, vergelijkbaar met de huidige Pro-modellen.

Tot slot wordt er gesproken over een donkergrijze versie. Deze kleur lijkt bedoeld als alternatief voor zwart, dat mogelijk opnieuw ontbreekt bij de Pro-serie. Apple kiest de laatste jaren vaker voor dit soort subtiele tinten in plaats van echt zwart.

Opvallend is dat Apple met deze kleuren duidelijk inzet op een rustiger palet. Geen schreeuwerige tinten, maar juist verfijnde varianten. Tegelijkertijd blijft het natuurlijk bij geruchten, dus Apple kan altijd nog last-minute wijzigingen doorvoeren.

Naast de nieuwe kleuren zouden er ook kleine designaanpassingen komen. Zo wordt het Dynamic Island wat kleiner en wordt de ruimte tussen het camera-eiland en MagSafe op de achterkant wat smaller.

iPhone 18 release

Wil je de iPhone 18 Pro kopen? Dan moet je nog wel heel even geduld hebben, want Apple brengt dit toestel naar verwachting pas in september 2026 uit. Het toestel verschijnt dan waarschijnlijk samen met de iPhone 18 Pro Max en de nieuwe iPhone Ultra!

