Netflix wordt helemaal anders (en krijgt een nieuw design)

Piet-Jan Lentjes
20 april 2026, 14:41
2 min leestijd
Netflix is van plan om het ontwerp van de iPhone-app flink om te gooien. Wij vertellen je wat er precies gaat veranderen.

Lees verder na de advertentie.

Gebruik je Netflix regelmatig op je iPhone? Dan staat er een flinke verandering voor de deur, want de streamingdienst werkt aan een compleet nieuw ontwerp voor de app.

Volgens geruchten krijgt de iPhone-app van Netflix binnenkort een make-over waarbij vooral de manier van bladeren flink op de schop gaat. De grootste vernieuwing is een verticale videofeed, vergelijkbaar met wat je misschien al kent van apps als TikTok of Instagram.

Netflix lijkt hiermee duidelijk te mikken op een jongere doelgroep, maar ook voor bestaande gebruikers kan dit een frisse verandering zijn. Het geeft de app een nieuwe look die waarschijnlijk wat beter werkt voor mobiele kijkers.

Netflix heeft gezegd dat de app met het nieuwe design eind deze maand beschikbaar moet komen. Ze hebben echter geen specifieke datum gegeven. Vaak komt het voor dat we in Nederland dan nog wat langer moeten wachten. Eventjes geduld dus nog.

Netflix voor Apple TV heeft ook een update gekregen

Netflix heeft de Apple TV-app onlangs ook een behoorlijke opfrisbeurt gegeven, maar niet iedereen zal daar blij van worden. Waar de streamingdienst eerst nog de standaard videospeler van tvOS gebruikte, kiest Netflix nu voor een eigen aangepaste speler.

En dat is best opvallend, want die originele Apple-videospeler had juist allerlei fijne functies die naadloos met het systeem samenwerkten. Zo kon je makkelijk vooruit- en terugspoelen, snel checken hoe laat een aflevering afgelopen is en werkte de bediening met de Siri Remote lekker soepel. Precies die handige extra’s zijn nu deels verdwenen of functioneren ineens een stuk minder prettig.

Wil je niets missen van alle ontwikkelingen bij Netflix? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Bron afbeelding: apple
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Software Netflix

Bekijk ook

Jammer: Netflix werkt nu veel slechter (door deze grote verandering)

Jammer: Netflix werkt nu veel slechter (door deze grote verandering)

17 april 2026

Netflix wordt wéér duurder (maar gaat dat ook in Nederland gebeuren?)

Netflix wordt wéér duurder (maar gaat dat ook in Nederland gebeuren?)

27 maart 2026

Netflix krijgt een grote verandering (en dat is geen goed nieuws)

Netflix krijgt een grote verandering (en dat is geen goed nieuws)

22 januari 2026

iPhoned kiest: dit is het beste van Netflix uit 2025

iPhoned kiest: dit is het beste van Netflix uit 2025

25 december 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren