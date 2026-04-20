Netflix is van plan om het ontwerp van de iPhone-app flink om te gooien. Wij vertellen je wat er precies gaat veranderen.

Netflix wordt helemaal anders (en krijgt een nieuw design)

Gebruik je Netflix regelmatig op je iPhone? Dan staat er een flinke verandering voor de deur, want de streamingdienst werkt aan een compleet nieuw ontwerp voor de app.

Volgens geruchten krijgt de iPhone-app van Netflix binnenkort een make-over waarbij vooral de manier van bladeren flink op de schop gaat. De grootste vernieuwing is een verticale videofeed, vergelijkbaar met wat je misschien al kent van apps als TikTok of Instagram.

Netflix lijkt hiermee duidelijk te mikken op een jongere doelgroep, maar ook voor bestaande gebruikers kan dit een frisse verandering zijn. Het geeft de app een nieuwe look die waarschijnlijk wat beter werkt voor mobiele kijkers.

Netflix heeft gezegd dat de app met het nieuwe design eind deze maand beschikbaar moet komen. Ze hebben echter geen specifieke datum gegeven. Vaak komt het voor dat we in Nederland dan nog wat langer moeten wachten. Eventjes geduld dus nog.

Netflix heeft de Apple TV-app onlangs ook een behoorlijke opfrisbeurt gegeven, maar niet iedereen zal daar blij van worden. Waar de streamingdienst eerst nog de standaard videospeler van tvOS gebruikte, kiest Netflix nu voor een eigen aangepaste speler.

En dat is best opvallend, want die originele Apple-videospeler had juist allerlei fijne functies die naadloos met het systeem samenwerkten. Zo kon je makkelijk vooruit- en terugspoelen, snel checken hoe laat een aflevering afgelopen is en werkte de bediening met de Siri Remote lekker soepel. Precies die handige extra’s zijn nu deels verdwenen of functioneren ineens een stuk minder prettig.

