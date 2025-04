iPhone Fold wordt véél duurder dan de 16 Pro Max: dit is de prijs

Volgens een nieuw gerucht wordt de iPhone Fold nog veel duurder dan gedacht, zelfs véél duurder dan de iPhone 16 Pro Max – dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone Fold wordt veel duurder

Apple werkt aan de iPhone Fold, de eerste vouwbare iPhone, die uitgevouwen een 7,8-inch display aan de binnenkant heeft en een 5,5-inch display aan de buitenkant. Het ziet ernaar uit dat deze iPhone Fold in het vierde kwartaal van 2026 in massaproductie gaat en een stuk duurder wordt dan verwacht.

We schreven al eerder dat de iPhone Fold erg duur gaat worden, maar volgens een nieuw gerucht wordt de eerste vouwbare iPhone zelfs nog véél duurder dan de huidige iPhone Pro Max. En ook duurder dan de rivaliserende vouwbare smartphones die momenteel al op de markt zijn. Dit nieuwe gerucht is afkomstig van Weibo-gebruiker Instant Digital.

Duurder dan Samsung

Volgens Instant Digital zal de vouwbare iPhone van Apple waarschijnlijk zo’n 10 procent duurder worden dan het concurrerende vouwbare toestel van Samsung. Het gerucht zegt dat de iPhone Fold waarschijnlijk tussen de $ 2100 en $ 2300 gaat kosten – net iets meer dan de high-end vouwbare smartphone van Samsung.

De adviesprijs van de Samsung Galaxy Z Fold6 begint bij $ 1899,99 en die van de Galaxy Z Flip6 bij $ 1219,99. De eerste vouwbare iPhone van Apple zal naar verwachting een boekachtig ontwerp hebben dat je horizontaal dichtvouwt, net zoals de Samsung Z Fold. Volgens de geruchten zou de vouwbare iPhone van Apple ongeveer 200 tot 400 dollar duurder worden dan het vergelijkbare toestel van Samsung.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ter vergelijking: de adviesprijs van de iPhone 16 Pro Max begint bij $ 1199 (bij release 1479 euro), maar als uitvoering met 1 TB aan opslagruimte stijgt die prijs naar $ 1599. Dit betekent dat de iPhone Fold nog steeds zo’n $ 1000 duurder zal zijn dan het huidige vlaggenschip van Apple.

De europrijzen liggen zoals altijd hoger dan de dollarprijzen. Hoeveel hoger precies blijft voorlopig afwachten. Zeker in de huidige wereld is het moeilijk om hiervoor goede schattingen te maken. De iPhone Fold zou volgend jaar al in beperkte hoeveelheden op de markt kunnen komen, maar een release ergens in 2027 lijkt vooralsnog waarschijnlijker.