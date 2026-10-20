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iPhone Duo batterij: zo lang gaat de duurste iPhone van 2026 mee

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
20 oktober 2026, 13:47
2 min leestijd
iPhone Duo batterij: zo lang gaat de duurste iPhone van 2026 mee

De iPhone Duo is de eerste opvouwbare iPhone van Apple. Maar hoe lang gaat de batterij eigenlijk mee? Apple heeft onthuld hoe groot de accu is!

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iPhone Duo batterij: zo groot is de accu

De iPhone Duo is een bijzondere iPhone. Je kunt het toestel namelijk als een soort boek openklappen. Daarmee heb je een veel groter scherm tot je beschikking. Maar zo’n groot scherm vraagt natuurlijk ook behoorlijk wat stroom. Daarom heeft Apple de iPhone Duo voorzien van twee batterijen.

iPhone duo

Uit een nieuw Europees document blijkt dat de batterijen samen een capaciteit van 4883 mAh hebben. De ene batterij heeft een capaciteit van 2962 mAh en de andere van 1921 mAh. Daarmee heeft de iPhone Duo een van de grootste accu’s die Apple ooit in een iPhone heeft gestopt.

Toch is het niet de allergrootste. De iPhone 18 Pro Max heeft namelijk een batterij van 5567 mAh. Ook de iPhone 17 Pro Max doet het met 5088 mAh nét iets beter.

Zo lang gaat de iPhone Duo mee

Maar wat betekenen die cijfers voor de batterijduur? Volgens Apple kun je met de iPhone Duo behoorlijk lang video’s kijken. Hoe lang precies, hangt af van welk scherm je gebruikt.

iphone duo

Gebruik je het kleinere scherm aan de buitenkant? Dan gaat de batterij bij het afspelen van video’s maximaal 44 uur mee. Klap je de iPhone open en gebruik je het grote scherm aan de binnenkant? Dan daalt het naar maximaal 31 uur.

De iPhone 18 Pro Max haalt met een volle accu 45 uur en de gewone iPhone 18 Pro houdt het maximaal 36 uur vol. De iPhone Duo doet het dus vooral met het kleinere scherm erg goed.

iphone duo

Groot scherm kost meer batterij

De iPhone Duo heeft dus een flinke batterij, maar dat betekent niet automatisch dat hij het langst meegaat. Hoe je de opvouwbare iPhone gebruikt, maakt dus een groot verschil. De genoemde uren zijn bovendien de maximale tijden om video’s te kijken die Apple opgeeft. In de praktijk kan de batterijduur anders uitvallen.

iPhone Duo kopen

Ben je van plan om een iPhone Duo te kopen? Dan moet je niet schrikken van de prijs. De iPhone Duo kost namelijk 2.339,- euro. Vind je dat toch teveel? Dan kun je vaak nog wat besparen door een abonnement te nemen. Kijk hieronder voor de beste aanbiedingen.

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