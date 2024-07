De eerste AirPods zijn ‘vintage’ (en dit betekent dat voor jou)

Heb je nog de eerste generatie AirPods, dan zijn ze nu officieel ‘vintage’ volgens Apple. Maar wat bedoelen ze eigenlijk daarmee?

De eerste AirPods zijn nu vintage

Apple heeft een heleboel producten en na verloop van tijd is bij elk van die producten de ondersteuning afgelopen. Op de website van Apple is een lijst te vinden met alle producten die ‘vintage’ zijn.

Met vintage doelt Apple op de producten waarbij de verkoop meer dan vijf jaar geleden en minder dan zeven jaar geleden is gestopt. Dat betekent dat ook de eerste generatie AirPods nu aan deze lijst zijn toegevoegd. Apple Stores zullen nog wel AirPods-reparaties uitvoeren tot maximaal twee jaar na deze datum. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de aanwezige voorraad.

Na ‘vintage’ komt er nog ‘verouderd’. Dat is wanneer het langer dan zever jaar geleden is dat een product door Apple werd verkocht. Wanneer een product deze fase heeft bereikt zullen de Apple Stores geen reparaties meer uitvoeren.

Overigens zijn de eerste generatie Airpods niet het enige Apple-product dat nu op de vintage-lijst terecht zijn gekomen. Ook de iPhone X heeft een plekje gekregen. Verder is ook de eerste HomePod (die uit 2017) vintage geworden.

Dit is wanneer de eerste AirPods verschenen

Apple kondigde de eerste versie van de AirPods in september 2016 officieel aan. De draadloze oordopjes verschenen vervolgens in december 2016. De oordopjes vielen meteen in de smaak dankzij de feilloze intergratie in Apple’s ecosysteem.

Nieuwe AirPods kopen

