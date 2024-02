Opnieuw: Apple Watch ontdekt hartprobleem en redt leven

Een Amerikaanse man zegt dat zijn smartwatch zijn leven heeft gered, want de Apple Watch ontdekte een belangrijk hartprobleem. Zo ging dat.

Apple Watch redt opnieuw leven

De Apple Watch heeft verschillende belangrijke gezondheidsfuncties, die al vaker levens hebben gered. In de Verenigde Staten is nu opnieuw een verhaal gedeeld, waarbij de smartwatch het leven van een man heeft gered. Jeff Priest uit South Carolina kreeg van zijn Apple Watch namelijk de melding dat hij een hartprobleem had. Zonder de smartwatch had hij van niks geweten, want hij voelde zich gezond.

Priest voelde zich zelfs zó gezond, dat hij de melding van zijn Apple Watch helemaal niet serieus nam. Hij ging ervan uit dat de smartwatch kapot was, omdat hij zelf helemaal geen symptomen had. Zijn vrouw nam de melding gelukkig wel serieus en zocht medische hulp. Dat was maar goed ook, want het ging om een onregelmatig hartritme. Op den duur kan dat leiden tot een hartinfarct of zelfs een hartaanval.

Deze functie ontdekte de hartafwijking

De Apple Watch van Priest had atriumfibrilleren (afib) gedetecteerd. Bij deze hartafwijking is de rusthartslag veel hoger dan normaal. In sommige gevallen gaat dit niet gepaard met symptomen, zoals bij Priest. Het is daarom belangrijk dat het hartprobleem zo snel mogelijk wordt behandeld, maar daarvoor moet de aandoening natuurlijk wel eerst ontdekt worden.

In het geval van Priest werd het hartprobleem vroegtijdig ontdekt door zijn Apple Watch. De smartwatch heeft namelijk een elektrische hartslagsensor waarmee je een ECG (hartfilmpje) maakt. De functie kan onregelmatige hartslag detecteren die fataal kan zijn als het onopgemerkt blijft. Uit het hartfilmpje bleek dat Priest last had van een onregelmatig hartritme, waarbij wordt aangeraden om direct medische hulp te zoeken.

Nieuwe Apple Watch kopen?

Dat heeft Priest gedaan, waardoor hij een passende behandeling heeft gekregen voor het atriumfibrilleren. Met zijn Apple Watch kan hij bovendien altijd een hartfilmpje maken, zonder daarvoor naar het ziekenhuis te moeten gaan. Zo heeft de smartwatch dus opnieuw een leven gered, dit keer door het maken van een ECG. De functie vind je terug op iedere Apple Watch vanaf de Apple Watch Series 4 en nieuwer, behalve op de Apple Watch SE (2022).

Ben jij van plan om binnenkort een nieuwe Apple Watch te kopen? De Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2 beschikken dus wel over de functie om een hartfilmpje te maken. Bekijk de prijzen van de horloges in onze prijsvergelijker, zodat je zeker weet dat je nooit teveel betaalt!

