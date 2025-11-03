Gerucht: dit worden de (knallende) kleuren van de iPhone 18 Pro

Volgens geruchten komt de iPhone 18 Pro in een aantal opvallende kleuren. Maar een zwarte iPhone Pro gaat er weer niet komen.

Gerucht: dit worden de kleuren van de iPhone 18 Pro

Volgens een bericht op Weibo (een soort Chinese Twitter) heeft de gebruiker ‘Instant Digital’ verklapt welke kleuren iPhone 18 Pro we kunnen gaan verwachten. Volgens hem staan de kleuren paars, koffiebruin en burgundy in de planning.

De koffiekleur is een bruintint en heeft een beetje de kleur van een flat white, maar dan goed door elkaar geroerd. Burgundy is een diepe roodbruine kleur met een paarse ondertoon, vergelijkbaar met de kleur van rode wijn uit de Franse Bourgogne-regio. De paarse kleur hebben we al eerder gehad met bijvoorbeeld de iPhone 14, maar deze keer lijkt de kleur flink wat knallender te worden. Een beetje zoals de fel oranje kleur van de iPhone 17 Pro (Max).

Verder zegt de Weibo-gebruiker dat je ook bij de iPhone 18 Pro-serie weer geen zwarte iPhone hoeft te verwachten. Het was bij de iPhone 17-lancering de eerste keer dat Apple geen zwarte (of donkergrijze) iPhone Pro heeft uitgebracht. Je hebt slechts de keuze uit zilver, blauw en oranje.

Meer iPhone 18 Pro-geruchten

De iPhone 18 Pro krijgt naast de nieuwe kleuren uiteraard ook wat nieuwe functies en aanpassingen. Het eerste dat opvalt is het kleinere Dynamic Island bovenaan het scherm. Daarnaast gaan er geruchten dat Apple experimenteert met een matte of zelfs deels transparante achterkant van de iPhone.

Voor fotografen wordt de iPhone 18 Pro extra leuk, want de hoofdcamera krijgt vermoedelijk een variabel diafragma. Hiermee kun je nog beter spelen met scherptediepte en achtergrondonscherpte.

In de iPhone 18 Pro komt de nieuwe A20-chip en die is voorzien van Apple’s eigen C2-modem. Daarnaast lijkt er een vernieuwde cameraknop aan te komen, die meer drukgevoelig wordt.

Wil je meteen weten wanneer er nieuwe geruchten zijn over de iPhone 18? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!