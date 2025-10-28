Deze exclusieve camerafunctie maakt de iPhone 18 Pro (Max) nóg beter

Apple werkt aan een exclusieve camerafunctie, die de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max nóg beter maakt. Zo werkt die!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Camerafunctie iPhone 18 Pro (Max)

Alle nieuwe iPhones van 2025 zijn uitgebracht, waardoor het tijd wordt om naar de volgende generatie van de iPhone te kijken. De iPhone 18, iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max staan op de planning voor 2026. Inmiddels duiken de eerste geruchten over de iPhone 18-serie op, die verklappen wat Apple komend jaar van plan is. We kunnen naar verluidt een exclusieve camerafunctie verwachten, die de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max veel beter maakt.

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Ming-Chi Kuo krijgen de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max een verstelbaar diafragma. Met het diafragma van de camera bepaal je hoeveel licht de lens doorlaat. Zo kies je hoe fel of donker je foto’s en video’s worden. Bovendien stel je met het diafragma in welke onderdelen op afbeeldingen en filmpjes scherp in beeld verschijnen. Bij de iPhone 18 Pro (Max) wordt deze camerafunctie veel beter, want je kunt het diafragma dan mechanisch verstellen.

Verstelbaar diafragma

De huidige iPhones hebben standaard een diafragma van ƒ/1.78. Dat is al zo sinds de iPhone 14 Pro, maar daar komt bij de iPhone 18 Pro (Max) verandering in. De Pro-modellen van 2026 beschikken over een nieuw mechanisch systeem, waarbij je zelf het diafragma kunt aanpassen. Zo bepaal je zelf hoeveel licht bij de camera binnenkomt en op welk object de camera focust. Je krijgt dus veel meer opties bij het maken van foto’s en video’s.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De verstelbare diafragma is vooral goed nieuws voor gebruikers die de camera van de iPhone gebruiken voor professionele foto’s en opnames. Waar de huidige lenzen nog wel eens moeite hebben met het scherpstellen van het beeld, kun je dat bij de iPhone 18 Pro (Max) zelf instellen. Dat is vooral handig als beelden overbelicht of onscherp zijn in de Camera-app, met een verstelbaar diafragma kun je dit mechanisch oplossen. Je bent zo minder afhankelijk van de software in de camera.

Diafragma digitaal aanpassen bij huidige iPhones.

Exclusief voor de iPhone 18 Pro Max?

Het verstelbare diafragma wordt toegevoegd aan de hoofdcamera van de iPhone 18 Pro Max. Het is nog onduidelijk of de camerafunctie ook naar de iPhone 18 Pro komt, volgens Digital Chat Station is dat wél het geval. Dat betekent dat je met beide Pro-modellen zelf het diafragma van de camera bepaalt. Mogelijk wordt het bredere camera-eiland daardoor nóg groter, om alle nieuwe techniek aan de behuizing toe te voegen.

Apple voorziet de nieuwe iPhones ieder jaar van nieuwe camerafuncties en dat is bij de iPhone 18 Pro (Max) waarschijnlijk niet anders. Naast het verstelbare diafragma krijgen de toestellen de nieuwe A19 Pro-chip en een kleiner Dynamic Island. Ben je enthousiast over de nieuwe iPhones? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft van het laatste nieuws over de iPhone 18-serie!