iPhone 17e krijgt langverwachte functie, met één groot nadeel

Het is zo goed als zeker dat Apple binnenkort de iPhone 17e gaat presenteren. Nu zijn er twee specificaties rondom het scherm gelekt. Van eentje worden we heel blij, door de andere juist teleurgesteld. Dit is er aan de hand.

iPhone 17e in het kort

De iPhone 17e wordt naar verwachting Apple’s betaalbare alternatief binnen de iPhone 17-serie. Net zoals de iPhone 16e een goedkopere variant is op de iPhone 16, moet ook de 17e straks een aantrekkelijk instapmodel worden voor wie wel een nieuwe iPhone wil, maar niet de hoofdprijs wil betalen.

Over het toestel zijn nu nieuwe geruchten naar buiten gekomen, en die gaan vooral over het scherm. Van het ene nieuwtje worden we eerlijk gezegd best blij, terwijl het andere juist een beetje tegenvalt. De informatie is gedeeld door de bekende Weibo-leaker Digital Chat Station, die vaker details over aankomende iPhones naar buiten brengt.

Goed nieuws: Dynamic Island komt naar de iPhone 17e

Volgens de leak gaat Apple de iPhone 17e voorzien van Dynamic Island. Dat is het pilvormige schermdeel bovenin dat live informatie kan tonen, zoals muziekbediening, timers, navigatie en andere activiteiten.

Tot nu toe was Dynamic Island vooral weggelegd voor de duurdere iPhones. De goedkopere modellen moesten het blijven doen met de vertrouwde notch. Als dit gerucht klopt, zou Apple bij de iPhone 17e dus eindelijk helemaal afscheid nemen van dat oudere ontwerp.

De stap is ook logisch: de iPhone 16e is grotendeels gebaseerd op de iPhone 14 (2022), terwijl de iPhone 15 (2023) juist het Dynamic Island introduceerde. De iPhone 17e zou daarmee mooi in dat patroon passen.

Minder goed nieuws: het scherm blijft steken op 60Hz

Toch is er ook een duidelijke teleurstelling. Ondanks de vernieuwing aan de bovenkant van het scherm, blijft de iPhone 17e volgens de geruchten steken op een 6,1-inch OLED-scherm met 60Hz.

Dat betekent dat je geen ProMotion krijgt, en dus ook niet de extra soepele animaties en vloeiende scrolervaring die je bij 120Hz wel merkt. Ook is de beeldverversing flexibel, waardoor je energie kunt besparen. Beweegt er niks op het scherm, dan schaalt de verversing terug naar 1Hz. ProMotion is één van de grootste verschillen tussen instapmodellen en de luxere iPhones.

De rest van de iPhone 17-serie heeft juist wel een flinke stap gezet door alle modellen ProMotion te geven. Daardoor is het contrast met de iPhone 17e alleen maar groter.

iPhone 17e krijgt mogelijk een A19-chip

Onder de motorkap lijkt Apple nog wel een grote upgrade te overwegen. Digital Chat Station zegt dat de iPhone 17e een A19-chip krijgt, als opvolger van de A18 in de iPhone 16e.

Die chip zou gemaakt worden met TSMC’s 3nm N3P-proces, wat een bescheiden prestatiewinst oplevert (ongeveer 5 tot 10 procent sneller op CPU-gebied). Maar er is ook een ander gerucht: Apple zou een afgeslankte versie van de A19 kunnen gebruiken. In dat geval zouden de prestaties ongeveer uitkomen op het niveau van de A17 Pro (al zouden AI-functies via de Neural Engine wel verbeteren).

MagSafe keert mogelijk terug

Nog een gerucht waar veel Apple-gebruikers blij van worden: de iPhone 17e zou weer een magnetische ring krijgen voor MagSafe. Dat is opvallend, omdat de iPhone 16e deze functie juist niet heeft. Als Apple dit inderdaad toevoegt, kun je weer gewoon MagSafe-opladers, -houders en accessoires gebruiken zoals je dat gewend bent. Het feit dat de voorganger geen MagSafe had, was ons grootste kritiekpunt in de review van de iPhone 16e.

Dit is wanneer de iPhone 17e verschijnt

Apple zou de iPhone 17e net als de iPhone 16e in het begin van het jaar kunnen uitbrengen. Een aankondiging in februari ligt voor de hand, al is een release iets later in het voorjaar (maart/april) ook nog goed mogelijk.

Wil je geen enkele Apple-aankondiging missen? Houd iPhoned in de gaten of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.