5 redenen om de iPhone 17e te halen (en zo vind je de laagste prijzen)

Ben je van plan om binnenkort een nieuwe iPhone aan te schaffen? Hier zijn 5 redenen om voor de nieuwe, betaalbare iPhone 17e te kiezen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

5 redenen om de iPhone 17e te halen

Het belangrijkste koopargument voor de iPhone 17e is natuurlijk de prijs. Je koopt de nieuwste iPhone namelijk al voor € 714,-. Maar er zijn meer redenen om voor de iPhone 17e te kiezen – we zetten er 5 voor je op een rij.

1. Gratis twee keer zoveel opslagruimte

Hoewel de prijs ten opzichte van de iPhone 16e niet is veranderd, krijg je bij de iPhone 17e voor die prijs standaard wel twee keer zoveel opslagruimte. Kocht je een iPhone 16e met 256 GB, dan betaalde je daar 849 euro voor. De iPhone 17e heeft standaard 256 GB en een adviesprijs van 719 euro. Zo bekeken is de iPhone 17e dus 130 euro goedkoper dan zijn voorganger.

2. MagSafe

Het is nu voor het eerst dat elke iPhone die Apple verkoopt is voorzien van MagSafe. Een groot voordeel hiervan is dat MagSafe de beschikbare snelheden voor draadloos opladen verdubbelt. Hierdoor kan de iPhone 17e met maximaal 15 W opladen in plaats van de 7,5 W waarmee de iPhone 16e genoegen moest nemen.

MagSafe zorgt ook voor een perfecte uitlijning, wat de efficiëntie van het opladen verbetert. Er gaat minder energie verloren waardoor de oplaadsnelheid toeneemt en de iPhone niet warmer wordt dan nodig is. En natuurlijk kun je nu magnetische accessoires gebruiken. De iPhone 17e ondersteunt ook Qi2 met 15 W, waardoor er meer opladers en accessoires beschikbaar zijn dan die door Apple zijn goedgekeurd.

3. Verkrijgbaar in Zachtroze

De iPhone 16e en de iPhone SE’s die daaraan voorafgingen, waren doorgaans alleen verkrijgbaar in Zwart en Wit, en als je geluk had, verscheen er later nog een in Rood. De iPhone 17e is echter ook verkrijgbaar in Lichtroze. Daar zit misschien niet iedereen op te wachten, maar meer keuze in kleur is altijd welkom.

4. A19-chip

De iPhone 16e draait op de A18-chip, dus het lag voor de hand dat de iPhone 17e de A19-chip zou krijgen. En dat is ook het geval. Dit is de chip die ook in de reguliere iPhone 17 zit en dus goed is voor indrukwekkende prestaties. Maar dan voor minder geld. De iPhone 17e ondersteunt uiteraard ook Apple Intelligence.

5. Duurzamer scherm

Een andere upgrade die rechtstreeks is overgenomen van de rest van de iPhone 17-serie, is de toevoeging van Ceramic Shield 2-glas. Volgens Apple is het drie keer zo krasbestendig als de eerste generatie Ceramic Shield. Goed nieuws dus als je geen fan bent van screenprotectors.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 17e kopen?

Ben je van plan om de iPhone 17e aan te schaffen? Houd dan zeker de onderstaande deals in de gaten, dan weet je zeker dat je niet teveel betaalt!