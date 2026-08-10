Ben je van plan om binnenkort een iPhone 17 te kopen? Dan moet je snel zijn, want Apple is volgens geruchten van plan om de prijzen te verhogen.

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Helaas: iPhone 17 wordt binnenkort nóg duurder bij Apple

De iPhone 17 is nu al niet goedkoop, maar mogelijk moet je binnenkort nog dieper in de buidel tasten. Volgens een nieuw gerucht is Apple van plan om de prijzen van de iPhone 17-serie in de week van maandag 10 augustus te verhogen.

Het nieuws komt van de Chinese Apple-lekker Fixed Focus Digital. Die meldt dat er geruchten rondgaan over een prijswijziging op 10 augustus. Of Apple de verhoging daadwerkelijk doorvoert, is nog niet zeker. Ook is onduidelijk of ieder iPhone 17-model duurder wordt of slechts een deel van de serie.

De gewone iPhone 17 kost bij Apple in Nederland momenteel 969 euro. Voor de iPhone 17 Pro betaal je minimaal 1329 euro, terwijl de goedkopere iPhone 17e verkrijgbaar is vanaf 719 euro.

Waarom verhoogt Apple de prijzen van de iPhone 17?

Dat de iPhone 17 duurder wordt, komt niet helemaal uit de lucht vallen. Apple verhoogde in juni al de prijzen van onder meer Macs en iPads. Vooral geheugen en opslag zijn duurder geworden, waardoor het maken van apparaten meer geld kost. De iPhone ontsprong toen nog de dans.

Er is bovendien een kans dat Apple nog eventjes gaat wachten. In september komen de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max waarschijnlijk. Ook zou Apple dan zijn eerste opvouwbare iPhone presenteren. Dat moment kan Apple aangrijpen om de prijzen van meerdere iPhones tegelijk aan te passen.

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Zo snel mogelijk een iPhone 17 kopen?

Wil je binnenkort een nieuwe iPhone, dan kan het slim zijn om nu de prijzen extra goed in de gaten te houden. Zeker wanneer de iPhone 17 duurder wordt bij Apple, kunnen winkels die nog voorraad tegen de oude prijs hebben tijdelijk interessanter worden. Op dit moment is de iPhone 17 nog te koop voor € 899,-. Bekijk hieronder de beste prijzen!

iPhone 17 goedkoper via een provider: al in huis vanaf 816 euro

Maar wil je zo goedkoop mogelijk een iPhone 17? Dan kun je de iPhone het beste bij een provider kopen, want dat is vaak nog wat voordeliger. Kies je voor Odido, dan reken je het toestel af voor 816 euro. Ga je liever voor KPN of Vodafone? Dat kan natuurlijk ook!