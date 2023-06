iPhone 16 krijgt geavanceerdere Wifi 7 – maar wat heb je eraan?

De iPhone 16 krijgt volgend jaar naar verluidt het nieuwe en geavanceerdere Wifi 7. Hiermee wordt het internet véél sneller, maar wat merk je er straks van?

iPhone 16 krijgt Wifi 7

Het duurt nog even voordat de iPhone 15 verschijnt, maar er wordt inmiddels al druk gespeculeerd over de iPhone van volgend jaar. Volgens de nieuwste geruchten krijgt de iPhone 16 namelijk ondersteuning voor Wifi 7. Dit wordt in de toekomst de nieuwe Wifi-standaard en zorgt voornamelijk voor veel sneller internet. Zo is Wifi 7 vier keer zo snel als Wifi 6(E) en zes keer zo snel als Wifi 5.

Bovendien is het met Wifi 7 mogelijk om via meerdere frequenties tegelijk data over te zetten. Zo schakelt de nieuwe standaard tussen 5 GHz en 6 GHz, afhankelijk van welke frequentie de hoogste snelheid heeft. Het voordeel hiervan is dat je meer apparaten met je draadloze netwerk kunt verbinden, zonder dat de snelheid achteruitgaat. Toch is de kans groot dat je zelf niet veel gaat merken van het snellere Wifi 7.

Oude routers ondersteunen Wifi 7 niet

Het klinkt natuurlijk als een groot voordeel dat de iPhone 16 straks Wifi 7 ondersteunt, maar dat betekent niet dat je direct sneller internet met de iPhone 16. De router die het wifi-signaal uitzendt moet de nieuwe internetstandaard namelijk ook ondersteunen. De meeste routers ondersteunen op dit moment maximaal Wifi 6E. Voor het snellere Wifi 7 moet je straks dus een nieuwe router aanschaffen.

Het duurt overigens nog wel even voordat Wifi 7 de gebruikelijke standaard is. Op dit moment is Wifi 6E nog in opkomst, zelfs de iPhone 14 werkt niet met Wifi 6E. Het is de verwachting dat de iPhone 15 dit jaar de eerste iPhone wordt met ondersteuning voor de nieuwe Wifi 6E-standaard. Het is nog niet duidelijk of de nieuwe standaard dan naar alle iPhone 15-modellen komt, of beperkt blijft tot de iPhone 15 Pro.

Nu al sneller internet? Bekijk deze tips

Met de iPhone 15 én iPhone 16 is het straks dus mogelijk om een stuk sneller te internetten. De telefoons zijn nog (lang) niet uit, het duurt daarom nog wel even voordat er een snellere Wifi-standaard naar je iPhone komt. Wil je nu al gebruik kunnen maken van sneller internet? Probeer dan deze vier tips om internet en wifi minder langzaam te maken op je iPhone!

