Gaat het internetten op je iPhone weer eens ontzettend traag? Wij laten je in deze tips zien hoe je internet en wifi (weer) sneller maakt op je iPhone!

4 tips om internet en wifi (weer) sneller te maken op je iPhone

Even een YouTube-filmpje bekijken, Twitter doorpluizen of een berichtje via WhatsApp sturen: het is slechts een kleine greep van allerlei zaken die je op je iPhone doet. Al deze onderdelen hebben een belangrijke overeenkomst: ze hebben allemaal een internetverbinding nodig.

Maar wat als je internetverbinding op je iPhone weer eens niet meewerkt? Of erger: het helemaal niet doet? In deze iPhone-tips laten we zien wat je dan moet doen!

1. Herstart je iPhone

Problemen met je internetverbinding worden soms veroorzaakt door een app die niet helemaal goed werkt of een probleem in de software. Daarom is het slim om bij internetproblemen je toestel eerst een keer te herstarten.

Recente iPhones met Face ID zet je op de volgende manier uit.

Houd een van de volumeknoppen en de zijknop (sluimerknop) ingedrukt;

Wacht tot de schuifknop ‘Zet uit’ verschijnt en versleep de schuifknop naar rechts;

Wacht 30 seconden tot je iPhone is uitgeschakeld;

Schakel de iPhone weer in.

Heb je een andere iPhone of wil je meer uitleg? Pak dan het onderstaand artikel er even bij.

2. Databesparingsmodus uitzetten

Je iPhone heeft een speciale databesparingsmodus waarmee het datagebruik van je internetverbinding (4G, 5G of wifi) kunt beperken. Zorg ervoor dat deze optie uitgeschakeld is op jouw iPhone, voor zowel je wifi-verbinding als je mobiele data.

Databesparingsmodus uitzetten bij een wifi-verbding

Ga naar ‘Instellingen > Wifi’ en tik op het informatie-tekentje naast de naam van de wifi-verbinding waarmee je iPhone is verbonden. Check of de optie bij ‘Databesparingsmodus’ uit staat.

Databesparingsmodus uitzetten bij mobiel internet

Tik op ‘Instellingen > Mobiel netwerk’. Kies vervolgens voor ‘Opties mobiele data’ en tik op ‘Datamodus’. Kies daar voor de optie ‘Sta meer data toe op 5G’ als je die optie hebt. Stel anders je iPhone in op ‘Standaard’.

Let op! Wanneer je een internetabonnement hebt met maar weinig MB’s, dan kun je deze optie bij mobiel internet het beste op ‘Standaard’ zetten (of zelfs op ‘Databesparingsmodus’ laten staan). Door de optie ‘Sta meer data toe op 5G’ verbruikt je internetverbinding flink meer data.

3. Schakel je VPN uit

We hebben je al eerder vertelt over de voordelen van een VPN op je iPhone. Maar als je altijd een VPN gebruikt, zitten er ook nadelen aan. Hierdoor kan je internetverbinding namelijk ook wat trager worden.

Heb je de VPN niet nodig tijdens het internetten? Zet hem dan (tijdelijk) uit. Dat doe je door te tikken op ‘Instellingen > Algemeen’. Scrol iets naar beneden en kies daarna voor ‘VPN- en apparaatbeheer’. Tik op je VPN en zet de schuifknop bij ‘Verbonden’ op uit.

4. Stel de DNS van Google in

De laatste tip in deze iPhone-tips is alleen voor je wifi-verbinding. Soms heeft de internetprovider problemen en duurt het erg lang voordat websites worden geladen op je iPhone. Het probleem ligt dan wel eens bij de DNS-server van je provider. Deze server zoekt de juiste website die bij het internetadres hoort.

Vaak zijn deze problemen tijdelijk, maar wat je dan even kunt proberen is de DNS-server van Google in te stellen. Deze werkt vrijwel altijd. Dat doe je op de volgende manier.

Andere DNS instellen op je iPhone bij internetproblemen Ga naar ‘Instellingen > Wifi’; Tik op het informatie-icoontje bij de wifi-verbinding waarmee je iPhone verbonden is; Scrol naar beneden en tik op ‘Configureer DNS’; Kies voor ‘Handmatig’; Tik op ‘Voeg server toe’ en typ ‘8.8.8.8’ als DNS-server; Tik aansluitend op ‘Bewaar’.

Wanneer de problemen voorbij zijn kun je ervoor kiezen om die van Google te blijven gebruiken. Maar het is uiteraard ook mogelijk om de instelling weer op ‘Automatisch’ in te stellen.

Bonustip: wifi is niet altijd sneller (maar let op je datalimiet)

Wifi is niet altijd sneller dan je eigen internetverbinding van je iPhone. Soms is het beter om geen verbinding met wifi te maken en gewoon je eigen mobiele data te gebruiken. Houd dan wel rekening met mogelijke datalimieten. Bij de meeste mobiele abonnementen heb je tegenwoordig 10, 15 of 20 gigabyte aan data per maand.

Zit je vast aan een datalimiet? Houd dan in ieder geval je dataverbuik in de gaten. Dat doe je in de app van je provider of in de instellingen van je iPhone. Tik op ‘Instellingen > Mobiel netwerk’. Scrol naar beneden en dan zie je onder ‘Mobiele data’ de hoeveelheid data die je hebt verbruikt achter ‘Huidige periode’. Verstandig is wel om aan het begin van elke maand onderaan op deze pagina eerst op ‘Stel gegevens opnieuw in’ te tikken.

Meer tips voor je iPhone?

