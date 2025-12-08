Dit is de bestverkopende iPhone van het moment (en zó weinig betaal je)

Het overzicht met de populairste smartphones van het moment is gepubliceerd! Benieuwd welke dat zijn? Dit is de bestverkopende iPhone ter wereld!

Bestverkopende iPhone

De verkoopcijfers van het derde kwartaal van 2025 zijn binnen! Apple heeft opnieuw goede zaken gedaan, want een iPhone was de bestverkopende smartphone ter wereld. De iPhone 16 is het vaakst verkocht in het derde kwartaal van 2025, gevolgd door de iPhone 16 Pro. Op de derde plaats staat nóg een iPhone, dat is de iPhone 16 Pro Max. Dit is de top tien van meestverkochte smartphones in het derde kwartaal van 2025:

Apple bracht de iPhone 16-serie uit in september 2024, maar de toestellen worden ook in het derde kwartaal van 2025 nog veel verkocht. Opvallend is dat de iPhone 16 Plus ontbreekt in de lijst van bestverkopende smartphones, in plaats daarvan staat de iPhone 16e op de vierde plaats in het overzicht. De voordeligste iPhone in jaren is dus populair bij het grote publiek. Pas op de vijfde plek staat het eerste Android-toestel, waarmee Apple de concurrentiestrijd met Samsung ruim heeft gewonnen in het derde kwartaal van 2025.

Lagere prijzen iPhone 16

Heel verrassend is het niet dat de iPhone 16, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max het zo goed hebben gedaan, want de toestellen zijn afgelopen kwartaal veel goedkoper geworden. Apple heeft de iPhone 17-serie in september uitgebracht, waardoor eerdere iPhones in prijs zijn gedaald. Dat geldt ook voor de iPhone 16-serie, die je sinds het derde kwartaal van 2025 veel voordeliger in huis haalt. Benieuwd wat de laagste prijzen zijn? Bekijk ze hier:

Apple bracht de iPhone 16 in 2024 voor 969 euro op de markt, dus de prijs van het toestel is inmiddels flink gedaald. Voor slechts € 719,- krijg je nu de iPhone 16 met de A18-chip, die ondersteuning biedt voor alle nieuwe functies van Apple Intelligence. De telefoon heeft een 6,1-inch scherm, een verbeterde ultragroothoekcamera én de nieuwe cameraregelaar. De iPhone 16 beschikt al over het kleinere camera-eiland, waardoor de verschillen met het ontwerp van de iPhone 17 klein zijn.

iPhone 16 onverminderd populair

Volgens Counterpoint is de iPhone 16 opnieuw de bestverkopende smartphone door hogere verkoopcijfers in India en Japan. Het is het derde kwartaal op rij dat de iPhone 16 de populairste smartphone ter wereld is. Mogelijk komt daar in het volgende kwartaal verandering in, omdat de iPhone 17 steeds populairder wordt. Zo is de iPhone 17 Pro Max binnengekomen op de tiende plek in het overzicht met bestverkopende smartphones ter wereld.

Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone en wil je niet de hoofdprijs betalen? In dat geval is de iPhone 16-serie ook in 2025 nog een hele goede keuze. Als je geld wilt besparen is het aan te raden om voor een abonnement te gaan, waar je vaak hoge toestelkorting en andere voordelen krijgt. Benieuwd bij welke provider je de iPhone 16 voor de laagste prijs in huis haalt? Bekijk hier de laagste prijzen, zodat je nooit te veel betaalt!