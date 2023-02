Apple komt met iPhone 16 Ultra: zo ziet die er (mogelijk) uit

Het lijkt erop dat de iPhone 15 Ultra er waarschijnlijk niet komt. De iPhone 16 Ultra komt er wél, maar hoe gaat die eruit zien?

iPhone 15 Ultra komt er toch niet

De laatste maanden gingen de geruchten dat Apple dit jaar met een luxere high-end iPhone komt: de iPhone 15 Ultra. Deze week weersprak Apple-analist Mark Gurman dat echter, hij vermoedt dat Apple pas in 2024 met een Ultra-model komt. Dit betekent dat er niet een iPhone 15 Ultra, maar juist een iPhone 16 Ultra verschijnt.

Lees ook: ‘Er komt dit jaar geen iPhone 15 Ultra’ (wat dan wel?)

Het is in ieder geval duidelijk dat Apple aan een nieuwe high-end iPhone werkt. De iPhone Ultra wordt waarschijnlijk van ander materiaal gemaakt dan we op dit moment gewend zijn. Eerdere geruchten wezen op een iPhone van titanium, waardoor de iPhone Ultra zal gaan lijken op de Apple Ultra Watch. Wat moeten we ons hierbij voorstellen?

Eerste iPhone 16 Ultra concept: titanium behuizing

Ontwerper Jonas Daehnert heeft nu een eerste concept gemaakt voor de iPhone 16 Ultra. Hij heeft hierbij het ontwerp van de Apple Watch Ultra gecombineerd met het design van een iPhone. Dit is nog niet gebaseerd op lekken, maar puur op basis de twee designs. Het concept geeft hierdoor wel een eerste idee van wat we van de Ultra kunnen verwachten.

Het design van de Apple Watch Ultra is duidelijk terug te zien in zijn ontwerp van de iPhone Ultra. De afgeronde hoeken, de oranje actieknop en de knoppen lijken op die van de duurste Apple Watch ooit. Opvallend is ook dat de cameralenzen niet enorm meer uitsteken bij het concept van de iPhone Ultra, wat overeenkomt met de eigenschappen van van een periscooplens.

Onduidelijk wanneer de Ultra verschijnt

De Apple-experts zijn het nog niet eens over wanneer de nieuwe high-end iPhone verschijnt. Met de lancering van Apple Reality dit jaar is het onwaarschijnlijk dat andere devices in 2023 grote updates krijgen. Daarom is het goed mogelijk dat Gurman het bij het rechte eind heeft en er volgend jaar een iPhone 16 Ultra verschijnt.

Ben je benieuwd naar alle geruchten rondom de iPhone Ultra? De nieuwe en waarschijnlijk duurste iPhone ooit krijgt een periscooplens en heeft mogelijk geen fysieke knoppen meer. Check hier alles wat we tot nu toe weten over de iPhone Ultra.

