‘iPhone 16 Pro krijgt ook een camera met tetraprisma’

De iPhone 15 Pro Max heeft een nieuwe camera gekregen waarmee je verder dan ooit kunt inzoomen op een iPhone. Volgens geruchten krijgt de iPhone 16 Pro straks ook deze camera met een tetraprisma.

iPhone 16 Pro: camera met tetraprisma

Het is nog even wachten voordat de iPhone 16 Pro uitkomt, maar de eerste geruchten druppelen inmiddels binnen. Volgens doorgaans betrouwbare Apple-kenner Ming-Chi Kuo krijgt de opvolger van de iPhone 15 Pro een leuke upgrade voor de camera. De iPhone 16 Pro neemt namelijk de speciale camera van de iPhone 15 Pro Max over.

De iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max hebben op dit moment beide de beste camera van alle iPhones. De nachtmodus is een stuk beter want hij vangt meer licht en details in foto’s met weinig licht. Je kunt foto’s in 48 MP ProRAW schieten, maar je hebt ook de optie HEIF. Ook leuk: dankzij de LiDAR-scanner kun je in de Nachtmodus nu portretfoto’s maken.

De camera van de iPhone 15 Pro Max is echter nog een tikkeltje beter dan die van de huidige Pro, want de Max heeft een nieuw design (onder de motorkap). Apple noemt het een ‘tetraprisma’ en je krijgt hiermee een 5x optische zoom. De reguliere iPhone 15 Pro moet het ‘slechts’ met een 3x optische zoom doen.

Rest natuurlijk wel de vraag of de iPhone 16 Pro Max straks een nóg betere camera gaat krijgen. Wanneer Apple de huidige trend in stand houdt, en de Max-versie de allerbeste camera geeft, is de kans groot dat de iPhone 16 Pro Max een nóg betere camera krijgt. Jammer genoeg moeten we nog wel tot september 2024 wachten op het definitieve antwoord en de volgende iPhone …

