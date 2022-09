Dit is de nieuwe iPhone 14 Pro (met meerdere grote vernieuwingen!)

Een nieuw design, 48-megapixelcamera, always-on scherm en meer: de vernieuwingen van de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max zijn bekend! Apple presenteerde de nieuwe iPhones van 2022 zojuist tijdens het jaarlijkse iPhone-event.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 14 Pro (Max) officieel onthuld

Miljoenen ogen waren vanavond gericht op Cupertino, waar Tim Cook en consorten onder meer de iPhone 14 Pro (Max) aankondigde. Van het nieuwe vlaggenschip werd veel verwacht, want geruchten wezen op de spectaculairste iPhone-upgrade in jaren.

De iPhone 14 Pro stelde niet teleur. Voor het eerst sinds de iPhone 6s uit 2015 heeft de iPhone een camera met meer dan 12 megapixels. Voor het eerst sinds de iPhone X uit 2017 is de inkeping bovenin het scherm verdwenen. En nog een unicum: voor het eerst ondersteunt de iPhone always-on.

Hieronder nemen we je mee langs alle vernieuwingen van de iPhone 14. Ook praten we je bij over de prijzen, pre-order datum en meer.

Het nieuwe design

Jarenlang had de iPhone aan de bovenkant van het scherm een flinke uitsparing, waarachter Apple de selfiecamera en Face ID-techniek wegmoffelde. Die inkeping is verdwenen en maakt plaats voor een ovale balk.

Die ovale balk is context-gevoelig en Apple noemt dit het Dynamic Island. Afhankelijk van wat je met je iPhone doet, verandert dit ‘eiland’ van weergave. Belt iemand je, dan zie je rondom de uitsparing een melding. Zet je een timer aan, dan zie je de tijd op deze plek aftellen. Het Dynamic Island geeft ook achtergrondactiviteit weer, zoals bij het afspelen van muziek. Hij is interactief, dus je kunt video en muziek bedienen zonder de huidige app te verlaten.

Qua kleur kun je kiezen uit Space Black, Silver, Gold en Deep Purple (dieppaars). De paarse kleur is een nieuwe tint en komt in de plaats van Sierra Blue.

iPhone 14 Pro camera: eerste met 48 megapixels

Ieder jaar verbetert Apple de iPhone-camera – en zeker dit jaar zijn de verbeteringen groot. Opnieuw bestaat de cameramodule uit drie lenzen: groothoek, ultragroothoek en tele. Vooral de eerste is interessant, want de groothoeklens is uitgerust met een sensor met liefst 48 megapixels.

Toch schiet de iPhone 14 Pro standaard foto’s met 12 megapixel. In omstandigheden met weinig licht worden de vier aangrenzende pixels bij elkaar gevoegd. Hierdoor ontstaat een beter belicht beeld met weinig ruis. Ook is de sensor van de groothoek 65 (!) procent groter, waardoor hij meer licht opvangt. Dit moet resulteren in kwalitatief veel betere foto’s bij weinig licht.

Zijn de lichtomstandigheden goed, dan kun je 48-megapixelfoto’s maken met het ProRAW-formaat. Hierbij schiet je foto’s in zeer hoge resolutie en zijn ze geschikt om te bewerken. Door de nabewerking die nodig is, zijn foto’s in dit formaat wel vooral geschikt voor fervente iPhone-fotografen.

Ook de ultragroothoeklens en telelens hebben een grotere sensor. De telelens presteert daardoor twee keer beter bij weinig licht, bij de ultragroothoek is dat zelfs drie keer.

iPhone 14 Pro scherm: met always-on

Net als de voorgaande jaren is de Pro-serie in formaten van 6,1 en 6,7 inch. Nieuw is dat de toestellen een verbeterd scherm hebben waardoor ze always-on ondersteunen. Dit kenden we al van de Apple Watch Series 5 en nieuwer. Met de always-on functionaliteit laat het display ook informatie zien als hij in de sluimerstand staat. Je ziet dan gegevens zoals de tijd, datum en widgets.

Je kunt zelfs achtergronden instellen die bij always-on zichtbaar blijven en dimmen. Ze veranderen dan in een donkere versie, die overwegend zwart is. Het oled-scherm van de iPhone 14 Pro verbruikt namelijk geen energie als hij de kleur zwart moet tonen. Ook is de beeldverversing veel lager. Hij kan verversen met 1Hz (één beeld per seconde), waardoor de iPhone zeer weinig energie verbruikt.

Batterij en processor

Uiteraard worden de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max aangesterkt door een nieuwe chip. Dit is de A16 Bionic, die volgens Apple ongeveer 40 procent sneller is dan de concurrentie. De A16 Bionic heeft twee high-performances cores die 20 procent sneller zijn dan bij de A15. De vier high-efficiency cores zijn zuiniger en verbeteren de batterijduur.

iPhone 14 Pro (Max): prijzen en release

De iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max zijn vanaf aanstaande vrijdag (9 september) te pre-orderen in Nederland. Waarschijnlijk kan dat vanaf 14:00 uur. Op vrijdag 16 september is de officiële release. Ben je snel met bestellen, dan heb je de iPhone 14 Pro (Max) op deze dag op z’n vroegst in huis.

Helaas is de iPhone 14 Pro een stuk duurder dan zijn voorganger. De iPhone 13 Pro had een startprijs van 1159 euro; zijn opvolger kost 170 euro meer. Dit zijn de iPhone 14 prijzen:

iPhone 14 Pro:

iPhone 14 Pro: 1329 euro (128GB)

(128GB) iPhone 14 Pro: 1459 euro (256GB)

(256GB) iPhone 14 Pro: 1719 euro (512GB)

(512GB) iPhone 14 Pro: 1979 euro (1TB)

iPhone 14 Pro Max:

iPhone 14 Pro Max: 1479 euro (128GB)

(128GB) iPhone 14 Pro Max: 1609 euro (256GB)

(256GB) iPhone 14 Pro Max: 1869 euro (512GB)

(512GB) iPhone 14 Pro Max: 2129 euro (1TB)

Lees ook: iPhone 14 (Plus): grote telefoon, maar ook een grote upgrade?

Nieuwe iPhone winnen?

We hebben als afsluiter nog één nieuwtje. Je doet namelijk gratis eenvoudig mee met een winactie voor de nieuwe iPhone. Vul het onderstaand formulier in. Als je je inschrijft voor minimaal één van onze nieuwsbrieven, maak je direct kans op de nieuwe iPhone. De winactie doen we in samenwerking met Mobiel.nl, die de nieuwe iPhone sponsort voor ons. Wil je de iPhone 14 jaar na de eerste lancering in Nederland winnen? Doe dan vooral mee!