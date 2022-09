iPhone 14 (Plus): grote telefoon, maar ook een grote upgrade?

Apple heeft de iPhone 14 (Plus) officieel aangekondigd. Dit is alles wat je moet weten over de nieuwe iPhone 14.

iPhone 14 is eindelijk officieel aangekondigd

Hét nieuwe vlaggenschip van Apple is eindelijk met veel spektakel aangekondigd! De iPhone 14 is nu officieel Apple’s nieuwste telefoon. Aan de zijde van dit model staat ook de iPhone 14 Plus met dezelfde specificaties, maar met een groter scherm. De iPhone 14 (Plus) is het kleinere broertje van de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max, Kijk snel op deze pagina om te checken hoe deze vernieuwd zijn!

Twee versies: iPhone 14 en de iPhone 14 Plus

We moeten er dit jaar toch echt aan geloven. We hoeven niet te rekenen op een iPhone 14 mini. Het kleine model met een schermdiagonaal van 5,4 inch verdwijnt. We krijgen het tegenovergestelde daarvoor in de plaats: de 6,7 inch iPhone 14 Plus. Deze is even groot als de iPhone 14 Pro Max. Apple zegt zelf dat je meer tekst kan lezen op deze grotere telefoon.

Daarnaast is de batterij volgens Apple beter. Hiermee kan je volgens Apple 26 uur lang op een groot Super Retina XDR-scherm video’s kijken.

De ‘gewone’ iPhone 14 heeft een schermdiagonaal van 6,1 inch. We zien nog steeds geen ProMotion-techniek in deze nieuwe iPhone. Hoewel vorig jaar de Pro-modellen al beschikten over deze ververssnelheid van 120Hz (120 keer per seconde), is deze functie naar deze aankondiging nog steeds alleen voor de iPhone 14 Pro (Max) gereserveerd. Wel is er een helderheid van 1200 nits en een oled-display bij zowel de iPhone 14 als de iPhone 14 Plus.

Hardware: verbeterde A15 Bionic-chip

Apple deed alsof het het grootste nieuws van de wereld was; de iPhone 14 (Plus) krijgt een (iets betere) A15 Bionic-chip. Wat je misschien niet weet is dat we deze chip al kennen van de iPhone 13-serie. Volgens Apple is hij 18 procent sneller dan de oude A15-chip. Waarom Apple geen nieuwe naam aan deze chip heeft gegeven, is voor ons nog redelijk onduidelijk. De iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max krijgen namelijk wel een nieuwe A16 Bionic-chip.

Camera van de iPhone 14 (Plus) is beter bij weinig licht

Eindelijk! De (selfie)-camera van de iPhone 14 (Plus) is verbeterd. Met een betere diafragma (van ƒ/2.2 naar ƒ/1.9) kan de camera beter weinig licht aan. Zo kan hij bij weinig licht 49 procent beter filmen en fotografen. Het instapmodel van hét nieuwe vlaggenschip van Apple krijgt geen macrofotografie. Wel kan je portret-modus gebruiken bij de selfiecamera.

Deze frontcamera is een TrueDepth-camera en krijgt ondersteuning voor ‘Autofocus’. Al je foto’s, hoe ver je ook van de sensor af zit, worden hierdoor haarscherp. Ook beeldstabilisatie is verbeterd bij het schieten van video. Dit noemt Apple ‘Actiemodus’. De speciale nieuwe ‘Filmmodus’ legt de iPhone 14 (Plus) de focus automatisch naar het belangrijkste onderwerp in beeld.

iPhone 14 heeft Crashdetectie én satelliet-verbinding

Niet schrikken! In modellen van de iPhone 14 in de Verenigde Staten zit geen simkaart-slot. Ze vertrouwen op e-sim, een virtuele simkaart. Gelukkig komt dit nog niet naar de Nederlandse iPhone’s. Daarnaast zit de nieuwe ‘Crashdetectie’ ook in deze iPhone 14 (Plus). Via een verbeterde gyroscoop en accelerometer kan je iPhone zien of je in een auto-ongeluk bent beland. Vervolgens kan het een SOS-signaal uitsturen of 112 bellen.

Dat kan het doen via een satelliet. Het maakt dus niet uit of je verbinding hebt. Je kan overal het noodnummer bellen. Via een speciale UI kan je zien waar de satelliet zich bevind in de ruimte. Met een heldere lucht hoeft het maar 15 seconde te duren voordat je bericht aan komt. Zo kan je sneller hulp krijgen. Dit is ook handig voor de ‘Vind mijn’-functie. Dit is wel pas vanaf november beschikbaar.

Pre-order vrijdag, release date iPhone 14 een week later

De iPhone 14 (Plus) is in vijf verschillende kleuren beschikbaar: Middernacht, Sterrenlicht, Product Rood, en Blauw kenden we al bij deze ‘normale’ iPhone. Als nieuwe kleur voor zowel de normale modellen als de Pro-modellen zien we ‘Paars’.

De iPhone 14 heeft een adviesprijs van 1019 euro. Als je een iets groter model (met betere batterij) wilt kies je voor de iPhone 14 Plus. Deze kost 1169 euro. Je kan aanstaande vrijdag 9 september 2022 een pre-order plaatsen voor deze modellen. De release date van de normale iPhone 14 is dan vrijdag 16 september. De iPhone 14 Plus is pas op 7 oktober beschikbaar. Op dat moment ligt deze telefoon in de winkels (of op je deurmat).

De iPhone 14 is er dus dit jaar niet enorm op vooruit gegaan ten opzichte van de iPhone 13. Dat vinden wij wel enigszins tegenvallen. Ben je wel op zoek naar échte grote vernieuwingen? Check dan de iPhone 14 Pro of de iPhone 14 Pro Max.

