Getest: iPhone 14 Pro is veel sneller dan Samsung Galaxy S23 Ultra

Uit de eerste tests blijkt dat de iPhone 14 Pro veel sneller is dan de Samsung Galaxy S23 Ultra. Hoe groot is het verschil daadwerkelijk?

iPhone 14 Pro versus Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung lanceerde begin deze maand de Samsung Galaxy S23 Ultra. De Ultra is de directe concurrent van de iPhone 14 Pro (Max). Samsung heeft bij de S23 Ultra voornamelijk ingezet op de kwaliteit van de camera, waardoor je met het toestel enorm ver kan inzoomen. De prijzen van de iPhone 14 Pro en de S23 Ultra verschillen niet veel: de Pro is te koop voor € 1.238,-, de Ultra voor 1399 euro.

Apple heeft bij de iPhone 14 Pro Max met de A16 Bionic-chip opnieuw voor een eigen chip gekozen. Samsung heeft juist afscheid genomen van de eigen chip en is voor de Snapdragon 8 Gen 2 gegaan. Beide chips zijn op papier enorm snel, maar het belangrijkste is natuurlijk hoe de chips in de praktijk presteren.

Met de benchmark-app Geekbench werd dit getest en inmiddels zijn de resultaten gedeeld. Het blijkt dat Apple zich voorlopig geen zorgen hoeft te maken, want de iPhone 14 Pro is veel sneller dan de S23 Ultra. Hoe groot is dit verschil?

iPhone 14 Pro meer dan 20 procent sneller

Uit de Geekbench-test blijkt dat de iPhone 14 Pro veel sneller is dan de Samsung Galaxy S23 Ultra. In de single core-score – waarbij alle processorkernen ingezet worden voor het uitvoeren van één taak – scoort de iPhone 14 Pro 1874. De S23 Ultra scoort hier slechts 1480, waardoor de iPhone maar liefst 21 procent sneller is dan Samsungs vlaggenschip.

Ook als er meerdere taken tegelijk worden uitgevoerd komt de iPhone 14 Pro als winnaar naar voren. De multicore-score van de iPhone is 5384, tegenover een score van 4584 van de Samsung Galaxy S23 Ultra. Bij het uitvoeren van meerdere taken tegelijk is de iPhone dus 15 procent sneller dan de Ultra. Beide smartphones beschikken over een goede chip, maar de iPhone presteert in vergelijking beter.

De uitslag is weinig verrassend, want Samsung heeft de afgelopen jaren vaker moeite gehad om Apple bij te houden als het aankomt op de snelheid van de chip. De iPhone 13 presteerde eveneens beter dan de Samsung Galaxy S22, terwijl de S22 zelfs nog draaide op Samsungs eigen chip. Dat verschil is nu niet anders.

