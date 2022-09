iPhone 14 hoesjes: dit zijn de beste (volgens ons)

Heb je je nieuwe iPhone al binnen? Dan wordt het hoog tijd om op zoek te gaan naar een beschermend hoesje voor je iPhone 14. We hebben de beste opties alvast voor je op een rij gezet!

De beste hoesjes voor je iPhone 14 (Pro)

De hoeveelheid hoesjes voor je iPhone 14 waar je nu al uit kunt kiezen, is enorm. Daarom helpt het als je alvast bedenkt wat voor soort hoesje je wilt. Ga je voor maximale bescherming, of juist voor zo dun mogelijk? Of misschien vind je extra ruimte voor bijvoorbeeld een paar pasjes juist belangrijk. We stellen de beste hoesjes van de populairste soorten aan je voor!

De meeste hoesjes zijn er overigens ook als versie voor de iPhone 14 Pro. In dat geval gebruik je dezelfde link, maar zoek je op de site naar hetzelfde hoesje voor de 14 Pro.

Accezz Xtreme Wallet Booktyp

Dit hoesje van kunstleer combineert een extreme valbescherming met de veelzijdigheid van een zogeheten bookcase. De randen zijn voorzien van schokabsorberende siliconen, die bescherming bieden tegen een val van maar liefst drie meter hoog. Bovendien kun je in de voorflap twee pasjes kwijt. Zo heb je alles wat je nodig hebt goed beschermd en direct bij de hand. De Accezz Xtreme Wallet Booktype is bovendien best betaalbaar ook met een prijs van slechts € 24,95.

OtterBox Symmetry+

Deze klassieke backcover bestaat uit 50% gerecycled plastic en is voorzien van een anti-microbiële laag. Het hoesje is dun zodat je iPhone nauwelijks dikker wordt, maar zorgt desondanks voor voldoende bescherming. De achterkant is gemaakt van stevig polycarbonaat en de randen zijn van flexibel TPU-materiaal dat schokken absorbeert. De OtterBox Symmetry+ is MagSafe-compatibel en kost je € 39,95.

Mujjo Leather Wallet

Wil je liever een backcover die ook ruimte biedt voor twee pasjes? Dan is de Mujjo Leather Wallet een uitstekende keuze. Mujjo is een Nederlands merk en staat al lange tijd bekend om zijn uitstekende lederen backcovers. Deze versie voor je iPhone 14 heeft een opstaand randje voor het beschermen van je scherm en je camera’s. Bovendien heeft de binnenkant een speciale microfiber voering ter voorkoming van krassen en je kunt dus twee pasjes kwijt in de ruimte aan de achterkant. Het hoesje kost je € 54,90.

Neo Noir Croco

Ga je voor bijzonder en stijlvol, dan raden we de Neo Noir Croco van Ideal Of Sweden aan. Het is een backcover, maar hetzelfde ontwerp is ook verkrijgbaar als bookcase. Het hoesje heeft een ‘croco-structuur’, met goudkleurige details rond de camera. Naast de chique uitstraling biedt de Neo Noir Croco ook een uitstekende bescherming. Omdat elk ontwerp met de hand wordt gemaakt, kan het patroon afwijken van de afbeelding. De Neo Noir Croco is verkrijgbaar voor € 39,99.

DBramante1928 Lynge

Kun je niet kiezen tussen een bookcase en een backcover? Kijk dan eens naar de DBramante1928 Lynge. Dat is namelijk een bookcase en backcover in één! Het lederen hoesje beschermt de voor- en achterkant van je iPhone en in de voorflap heb je ruimte voor je belangrijkste pasjes. Wil je tijdelijk liever een dun hoesje? Dan klik je de backcover gewoon los uit de bookcase en heb je nog steeds een prima bescherming aan de achterkant en aan de zijkanten. Het hoesje is verkrijgbaar in zwart en bruin, en kost € 54,99.

Cellularline Book Agenda

De Cellularline Book Agenda is een eenvoudig kunstleren hoesje van het type bookcase. Ook bij dit hoesje kun je prima een aantal pasjes kwijt. Daarbij gebruik je de voorflap tevens als een handige standaard – een feature die je tegenwoordig wat minder vaak ziet. Ben je daar naar op zoek, dan is de Cellularline Book Agenda dus wat je wilt. Het hoesje kost je € 24,99.