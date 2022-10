Winactie: maak kans op een iPhone 14 (Pro)-hoesje van Mous

Heb je net een iPhone 14 of een iPhone 14 Pro gekocht? Dan wil je natuurlijk ook een tof hoesje. Doe dan mee met de iPhoned-winactie, want je maakt nu kans op één van de 10 iPhone 14 (Pro)-hoesjes die we weggeven. Hoe je precies meedoet lees je hier!

Winactie: iPhone 14 (Pro)-hoesje van Mous

Alle hoesjes die we (in samenwerking met Mous) weggeven zijn uit de Limitless 5.0-serie. We geven er 10 weg, waaronder de Aramid Fibre, Black Leather en Walnut. Ook fijn: deze hoesjes zijn behoorlijk dun, dus je hoeft niet bang te zijn dat je iPhone 14 of iPhone 14 Pro ineens een stuk dikker wordt.

De Limitless 5.0-hoesjes hebben AiroShock™ en dit zorgt ervoor dat je iPhone tegen een stootje kan als je hem per ongeluk laat vallen. De opstaande randen bij de camera zorgt die ervoor dat ook die een goede bescherming heeft.

Zo doe je mee

Meedoen met deze winactie is heel eenvoudig. Bekijk de winactie op Instagram voor de voorwaarden en om kans te maken op een hoesje. Meedoen kan tot en met woensdag 2 november 2022. De tien winnaars maken we op 3 november 2022 om 10:00 ‘s ochtends bekend onder de Instagram-post!

Meer over de iPhone 14 (Pro)

De iPhone 14, de iPhone 14 Plus, de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max zijn de nieuwste iPhones van Apple. De iPhone 14 is ‘slechts’ een kleine upgrade voor overstappers van de iPhone 13, tenzij je absoluut de nieuwste veiligheidsfuncties wilt (crashdetectie of de satellietfunctie). De iPhone 14 lijkt ook als twee druppels water op de vorige iPhone. Heb je een iPhone 12 of ouder? Dan wordt het overstappen naar de iPhone 14 al een stuk interessanter.

Bij de iPhone 14 Pro heeft Apple meer nieuwe functies toegevoegd. De notch is verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor het Dynamic Island. Deze ovale balk boven aan het scherm kan van vorm veranderen. Dat doet hij automatisch bij verschillende apps, notificaties en berichtgevingen.

Ook de camera aan de achterkant is een stuk flinker geworden. Het is nu zelfs mogelijk om foto’s in 48 MP te schieten. Daarnaast gebruikt Apple ‘pixel-binning’. Hiermee worden vier pixels van de foto’s bij elkaar gevoegd. Door het samenvoegen van de pixels zijn je foto’s ook bij weinig licht van hoge kwaliteit.

