Apple heeft een nieuw record te pakken. Deze iPhone-serie is weer een stuk populairder dan alle voorgangers.

Apple onthult: dit is de populairste iPhone óóit (en zoveel betaal je)

Lange tijd was de iPhone 6-serie de populairste iPhone ooit. Sterker nog, dit toestel stond zelfs in de top 3 van beste smartphones aller tijden. Alleen twee toestellen van Nokia (de 1100 en 1110) hadden nog meer verkocht.

Maar nu heeft een nieuwe iPhone de titel van populairste iPhone ooit overgenomen. En dat is de iPhone 17-serie. Dat blijkt uit een bericht in the Financial Times. Daarin zegt financieel topman Kevan Parekh dat de iPhone 17-serie als warme broodjes over de toonbank vliegen.

En dat is best bijzonder, want Apple brengt vrijwel elk jaar een reeks nieuwe iPhones uit. Blijkbaar zit het deze keer goed met de mix van nieuwe functies, prijs en vernieuwingen. Maar stiekem denken wij ook dat een van de Pro-kleuren ontzettend populair is. En we moeten toegeven dat we die oranje iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max ook echt wel héél tof vinden.

Maar de iPhone 17-serie bestaat uit meer dan alleen de Pro-modellen. Dit zijn de reguliere iPhone 17, de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Maar de iPhone Air hoort er stiekem ook nog bij. Hoewel die wel het minste van de vier heeft verkocht.

De iPhone blijft overigens de belangrijkste inkomstenbron van het bedrijf. In het afgelopen kwartaal zorgden iPhone-verkopen voor een enorm deel van de totale omzet, mede dankzij de sterke vraag naar de iPhone 17.

iPhone 17 kopen

Maar wat betaal je eigenlijk voor de populairste iPhone ooit? Dat verschilt natuurlijk per model. De iPhone 17 is het goedkoopst, want die heb je nu voor € 815,-.

De iPhone 17 Pro kost € 1.212,-, terwijl je voor de iPhone 17 Pro Max € 1.339,- moet betalen. De superdunne iPhone Air gaat voor € 837,- over de toonbank. Dit zijn de prijzen met de standaard hoeveelheid opslag.

