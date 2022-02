‘iPhone 14 krijgt beste accuduur in een iPhone ooit’

Dacht je dat de accuduur van de iPhone 13 al goed was (zie onze review)? Nou, die van de iPhone 14 wordt waarschijnlijk nóg beter. Dat komt door een nieuwe chip. iPhoned vertelt je er alles over.

iPhone 14-accuduur wordt beter door nieuwe chip

Nog niet zo lang geleden kwam het nieuws naar buiten dat het design van de iPhone 14 al klaar is en Apple al begonnen is met de proefproductie. Niet verrassend dus dat er al wat meer bekend is over de onderdelen de Apple wil gaan gebruiken in de nieuwste iPhone. En één nieuwe chip duidt erop dat de accuduur van de iPhone 14 véél beter gaat worden.

De grootste stroomvreter in de huidige iPhone 13 blijft de 5G-modem waarmee je telefoon op het internet gaat. De chips voor de modem kwamen tot nog toe van Samsung, maar bij de 14 schakelt Apple over naar een 5G-modem van TSMC. In een artikel licht TSMC de voordelen van zijn chip met de zogeheten N6RF-techniek voor.

De voordelen van de nieuwe 5G-chip

De nieuwe modem-chip gaat de nadelen verhelpen, die de eerste generatie 5G-modems hadden. In vergelijking met de 4G-modems waren deze beduidend groter en vroegen ook meer energie. Geen verrassing, want ze moeten ook veel meer gegevens en frequentie verwerken.

De nieuwe modem van TSMC is ongeveer een derde kleiner dan zijn voorganger, en verbruikt twee derde minder energie. Alleen al het feit dat de modem kleiner wordt, gaat bijdragen aan een langere accuduur. Want de ruimte kan Apple natuurlijk gebruiken voor een grotere accu. En zelfs al gebruikt Apple de ruimte niet voor de accu: omdat de chip efficiënter omgaat met energie, zal de iPhone 14 sowieso langer meegaan op een acculading.

Het zou zelfs kunnen dat de energiebesparende maatregelen rondom 5G op de iPhone hiermee kunnen verdwijnen. iOS bepaalt hiermee zelfstandig wanneer het de 5G-verbinding gebruikt en wanneer 4G.

En nog meer nieuwe functies

Overigens heeft de chip niet alleen voordelen voor de mobiele verbinding. Volgens TSMC gaat de modem ook Wifi 6E, een kleine update op het bestaande Wifi 6. De eerste routers daarvoor zijn inmiddels ook in Nederland beschikbaar.

