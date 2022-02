iPhone 14 Pro-ontwerp is af: proefproductie gaat van start

De iPhone 14 Pro krijgt naar verwachting een flinke ontwerpwijziging. En hoe het toestel er precies uit komt te zien, daar is Apple nu over uit. Het bedrijf uit Cupertino zou namelijk zijn gestart met de proefproductie van de iPhone 14 Pro.

Proefproductie iPhone 14 Pro

Dit meldt het Taiwanese Economic Times, die korte lijntjes heeft met de toeleveringsketen van Apple. De nieuwssite meldt dat Apple is begonnen met de proefproductie van de iPhone 14 Pro (Max). Dit duidt erop dat Apple het ontwerp van het nieuwe vlaggenschip heeft afgerond.

In het bericht staat verder dat Foxconn de leverancier wordt van de duurdere iPhone 14 Pro-modellen. De twee goedkopere modellen – de iPhone 14 en iPhone 14 Max – worden geproduceerd door Luxshare, een andere Apple-leverancier.

Herontwerp

Wat het definitieve iPhone 14 Pro-ontwerp is, is nog niet bekend. Wel is het waarschijnlijk dat de iPhone er ongeveer uitziet zoals op het onderstaande concept. Volgens geruchten wil Apple af van de inkeping aan de bovenkant van het scherm. Daarvoor in de plaats komen twee uitsparingen.

Allereerst is er een cameragat waarin Apple de selfiecamera verstopt. Daarnaast komt een pilvormige uitsparing waarin Apple de onderdelen voor Face ID zal huisvesten. Apple hoopte deze componenten eerder achter het scherm te plaatsen, maar dit lijkt technisch nog niet haalbaar.

Vier modellen

Apple maakt werk van vier nieuwe iPhone 14-modellen. Allereerst zijn er opnieuw twee basisversies, maar er is niet langer een iPhone mini met een 5,4-inch scherm. Daarvoor in de plaats komt er volgens geruchten een iPhone 14 Max, die net als de iPhone 14 Pro Max een 6,7-inch scherm heeft. Verder is er een ‘gewone’ iPhone 14. Dit toestel is met een schermdiagonaal van 6,1 inch even groot is als zijn voorganger.

De Pro-iPhones zijn met schermen van 6,1 en 6,7 even groot als de standaardmodellen. Interessant wordt de camera. Volgens geruchten krijgt de iPhone 14 Pro (Max) een groothoekcamera met 48 megapixels. Ook is het toestel in staat om 8K-video’s te schieten en er komt een verbeterde ultragroothoeklens.

