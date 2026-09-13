iPadOS 27 release: op deze datum wordt je iPad veel beter

Apple heeft de release van iPadOS 27 aangekondigd! Op deze datum krijgt je iPad er veel nieuwe functies bij.

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iPadOS 27 release

De iPad krijgt binnenkort een grote software-update! Apple heeft bekendgemaakt wanneer iPadOS 27 samen met de andere grote besturingssystemen van 2026 verschijnt. De update komt tegelijk uit met onder meer iOS 27, macOS 27 en watchOS 27. Apple brengt iPadOS 27 op maandag 14 september 2026 uit, vanaf ongeveer 19.00 uur Nederlandse tijd kunnen alle gebruikers aan de slag met de nieuwe functies voor de iPad.

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Die avond verschijnen alle grote Apple-updates van 2026 en kun je dus ook je iPad meteen bijwerken. De nieuwe softwareversie voor de iPad brengt grote verbeteringen met zich mee. Zo wordt Liquid Glass verfijnd, starten apps sneller en gaat het bladeren door bestanden en kopiëren naar een externe schijf volgens Apple tot vijf keer sneller. Verder wordt Apple Intelligence uitgebreid en heb je meer mogelijkheden bij het bewerken van foto’s en video’s.

5 iPads vallen af

Niet iedere iPad die nu op iPadOS 26 draait, kan straks bijwerken naar de volgende softwareversie. Apple schrapt bij iPadOS 27 de ondersteuning voor een aantal oudere modellen. Onder meer de iPad Pro, iPad Air, gewone iPad en iPad mini krijgen een nieuwe ondergrens. Vijf oudere modellen die iPadOS 26 nog ondersteunen vallen dit jaar buiten de boot. Het gaat om deze iPads:

12,9-inch iPad Pro (3e generatie)

11-inch iPad Pro (1e generatie)

iPad Air (3e generatie)

iPad (8e generatie)

iPad mini (5e generatie)

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Deze modellen blijven steken op iPadOS 26 en kunnen op 14 september niet bijwerken naar iPadOS 27. Apple brengt doorgaans wel nog beveiligingsupdates uit voor oudere softwareversies, zodat de beveiliging van je iPad op orde blijft. Voor de nieuwe functies heb je wel een nieuwer model nodig. iPadOS 27 werkt alleen met de iPad vanaf de negende generatie, iPad mini vanaf de zesde generatie en iPad Air vanaf de vierde generatie. Bij de iPad Pro begint de ondersteuning bij de 11-inch tweede generatie en de 12,9-inch vierde generatie.

Wil jij direct aan de slag met alle nieuwe functies van iOS 27 op je iPhone? Bekijk hier hoe je gratis een iOS 27-gids in huis haalt:

Meer over iPadOS 27

Heeft jouw iPad ondersteuning voor iPadOS 27? Dan krijg je er behoorlijk wat verbeteringen bij. Apple heeft het Liquid Glass-design aangepast voor een betere leesbaarheid en geeft je meer controle over hoe transparant de interface eruitziet. Verder voelt het besturingssysteem sneller aan door een aantal belangrijke verbeteringen in de software. Verder zijn er uitgebreidere functies voor kinderveiligheid, slimmere suggesties in Berichten en Mail en de mogelijkheid om in Opdrachten simpelweg te beschrijven welke automatisering je wilt maken.

Apple Intelligence vormt opnieuw een belangrijk onderdeel van iPadOS 27. In Foto’s kun je beelden met AI herkaderen en uitbreiden, Image Playground krijgt meer mogelijkheden en Safari kan websites automatisch controleren op veranderingen. Deze verbeteringen komen allemaal op maandag 14 september 2026 beschikbaar op je iPad. Ben jij enthousiast over alle nieuwe functies? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je geen enkele belangrijke update van Apple mist!